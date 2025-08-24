生技BTC會議25日舉辦 三議題剖析產業趨勢

行政院將25日起一連三天舉辦2025年「生技產業策略諮議委員會（BTC）」，今年會議主軸為「台灣永續力 生醫新動能」。BTC會議召集人、政務委員吳誠文日前在預備會議表示，台灣應將半導體與AI等高科技優勢，與生醫產業強強結合，組成「台灣隊」，培育跨域人才，推動AI於生技醫藥領域的實質落地應用。

每年BTC會議第一天，除依照規劃邀請相關部會首長及專家進行專題演講，也會開放BTC委員及現場與會專家向政府提出問題及建言，第二天則進行閉門會議，第三天下午才對外報告BTC會議結論報告，針對政府生醫政策提出具體建言。

2025生技產業策略諮議委員會（BTC）

今年BTC會議首日，開場演講將由成功大學校長沈孟儒主講「健康有光：AI與大數據引領精準健康新紀元」。接著今年大會也會安排「優勢延續」、「應用創新」與「永續與調適」三大議題，議題一「優勢延續」將安排美國史丹佛大學醫學院講座教授吳慶明演講「AI、基因與幹細胞在藥物開發」，國科會也將介紹台灣生醫科技推動政策近況。

議題二「應用創新」將先由BTC委員馮玉蓮分享全球生醫產業趨勢、挑戰與機會；經濟部將主講AI如何驅動生醫產業創新，農業部將主講農業科技產業推動政策。

議題三「永續與調適」將先由BTC委員、前台大醫院院長吳明賢主講「打造台灣生醫創新與永續生態系的挑戰與機會」，接著衛福部將主講健康台灣推動政策。

吳誠文日前表示，台灣應將半導體與AI等高科技優勢與生醫產業緊密結合，形成強強組合，匯聚產、學、研、醫各界能量加速前瞻技術研發，並持續培育跨域人才，推動AI於生技醫藥領域的實質落地應用。

國科會指出，今年BTC會議將針對AI賦能應用、醫療資訊與健康數據、精準健康與全人健康照護、人才與資金、落地發展與市場准入、國際鏈結與市場布局等六大面向議題及未來政策方向進行交流討論。

國科會指出，政府積極推動生醫及精準健康與智慧農業等關鍵領域發展，近年已展現多項具體成果，包括全國性醫療費用資訊平台上線、加速醫療資訊系統互通串接、開發國產生醫及智慧農業晶片技術應用、輔導國產數位醫材拓銷海外市場、成立癌症新藥基金等。