產業追蹤／情境分析 建構策略韌性

全球產業環境正處於一個不斷重構的過程，因應外在變化，企業必須重新擬定策略，反覆在執行與修正間擺盪，然而企業策略能否更具韌性以因應環境變動、風險和衝擊時，便需具有情境觀點的策略規劃思維。

企業在應對政策與市場的不確定變動時，往往傾向依循過往行之有效的方式行動，稱為「路徑依賴」，一旦企業走上某一策略路徑，就會傾向沿用相似邏輯、決策經驗進行後續選擇，這類反應來自長期穩定經營環境所累積的經驗，也深植於多數企業的決策邏輯中。

然而，若策略方針的訂定僅依賴單一趨勢變化來進行假設，忽略潛在條件組合與突發變項，將難以有效因應快速轉變的外部環境，眼下真正的挑戰，不在於企業是否能快速應對某一事件，而在於是否具備預先準備、針對多種未來布局的能力。這也正是「情境規劃」的價值所在。

情境規劃並非預測工具，而是一套幫助企業釐清不確定性、建立策略彈性的規劃方法，其核心精神─未來可能出現不只一種樣貌，策略應能在不同情境中仍維持一致性與調適能力。其步驟包括：一、辨識關鍵決策因素，解析出具高度影響與不確定性的驅動因子；二、以驅動因子收斂組合出大情境；三、推演各情境下的策略配置與配套條件設計；四、萃取跨情境皆適用的核心策略，其餘保留為選項或備案。這樣的做法不僅強化企業策略的彈性與韌性，也能破除路徑依賴的慣性思維，讓策略不再只是靜態規劃，而成為可滾動調整的行動系統。

若以面對川普關稅所帶來的一系列衝擊，以五年後的未來視角為例，或可將驅動因子收斂出「國際貿易協定」、「經濟復甦」兩項。

當前全球經貿秩序因為WTO功能弱化，在關稅談判的壓力下，正在轉向以區域協定為主的結構，如：RCEP、CPTPP，甚至更加的破碎化。因此五年後國際貿易協定的樣態，將對全球經濟發展至關重要，貿易秩序的破碎與整合將影響企業的投資布局；第二個驅動因子是「全球經濟恢復力」。新冠疫情後，各地復甦步調出現明顯落差，此刻又面對關稅衝擊，更帶來通膨、抑制消費意願等隱憂，將影響企業市場重心的選擇，以及全球資源配置的節奏與優先順序。

將這兩項驅動因子交錯組合，即可推導出四種未來情境，解析當中的策略意涵，透過如此未來情境的推演，企業在策略規劃時即可思考哪些策略可跨情境共用、哪些資源部署更具延展性。

關稅風暴不僅衝擊供應鏈，更成為一面鏡子，映照出企業在策略架構上長期累積的慣性弱點。當決策仍然建構於單一情境與預測邏輯之上，面對突如其來的變局，往往容易失去判斷與方向。尤其在當前這個被稱為「VUCA時代」的環境中—充滿易變性（ Volatility）、不確定性（Uncertainty）、複雜性（Complexity）與模糊性（Ambiguity），其代表著產業變動快速且邏輯破碎，原有的線性思維與靜態規畫已難以應對現實挑戰。

企業若持續依循過往經驗操作，策略將無法穿越完整的經營周期，也難以在動盪環境中穩住節奏。此時，更需要從「點的應變」邁向「線的整合」與「面的部署」，透過情境分析思維，設計出能容納不確定性、具備調整彈性的策略系統。高階決策者若能及早導入面狀策略與多元情境邏輯，不僅能強化組織韌性，更能在風險與機會交錯的時代中，為企業奠定穩健前行的能力。策略，不只是選擇，而是一種引導組織穿越不確定的行動設計。（作者是資策會MIC產業顧問）