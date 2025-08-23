推動全民運動 彰化縣議長與民同歡齊聚「彰南」動一夏
推動全民運動，彰南國民運動中心23日舉辦「來彰南動一夏」夏日嘉年華，現場結合趣味運動挑戰、在地市集與舞台演出，吸引大批民眾攜家帶眷熱情參與，氣氛熱鬧非凡。
活動特別邀請彰化縣議長謝典林、縣府機要秘書張建豐、議員張欣倩、員林市公所代表、多位地方民代及國立中正大學社會科學院院長王安祥出席，展現對全民運動與健康生活的高度重視。
謝典林致詞時指出，規律運動能帶來健康與自信；張建豐也表示，頡承團隊短時間讓彰南國民運動中心的營運漸入佳境，與縣府積極推動運動建設與健康倡議，希望市民「天天運動、快樂生活」，肯定本館營運成果並鼓勵民眾養成運動習慣。
彰南國民運動中心表示，從5月份接手營運至今，入館體驗總人次高達近10萬人次，感受到縣民對於運動的熱情，也期待未來能有更多機會為廣大縣民服務。
今天的嘉年華內容多元，包括籃球、桌球挑戰與大型互動遊戲，超過20組文創、美食與青農攤位展售，舞台區則有音樂、魔術、親子互動及街舞表演，帶來滿場歡笑與掌聲。
呼應9月9日國民體育日，國民運動中心將推出體適能中心、游泳池及球類場地免費體驗，並加碼趣味競賽、健康檢測及親子活動。即日起至9月9日，凡報名館內活動享9折優惠。
此外，現場舉辦「Google五星好評送好禮」及市集滿額抽獎活動，獎品包含游泳入場券、羽球與桌球使用券及多項神秘好禮，讓參與民眾收穫健康與驚喜。
彰南國民運動中心說，此次嘉年華不僅是熱鬧活動，更是推動全民運動生活化的重要實踐，期盼透過競賽、市集與娛樂結合，吸引更多居民走進運動中心，共同營造「活力彰化、健康彰化」。
