快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

推動全民運動 彰化縣議長與民同歡齊聚「彰南」動一夏

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
彰化縣政府機要秘書張建豐與多位貴賓現場同歡。業者提供
彰化縣政府機要秘書張建豐與多位貴賓現場同歡。業者提供

推動全民運動，彰南國民運動中心23日舉辦「來彰南動一夏」夏日嘉年華，現場結合趣味運動挑戰、在地市集與舞台演出，吸引大批民眾攜家帶眷熱情參與，氣氛熱鬧非凡。

活動特別邀請彰化縣議長謝典林、縣府機要秘書張建豐、議員張欣倩、員林市公所代表、多位地方民代及國立中正大學社會科學院院長王安祥出席，展現對全民運動與健康生活的高度重視。

謝典林致詞時指出，規律運動能帶來健康與自信；張建豐也表示，頡承團隊短時間讓彰南國民運動中心的營運漸入佳境，與縣府積極推動運動建設與健康倡議，希望市民「天天運動、快樂生活」，肯定本館營運成果並鼓勵民眾養成運動習慣。

彰南國民運動中心表示，從5月份接手營運至今，入館體驗總人次高達近10萬人次，感受到縣民對於運動的熱情，也期待未來能有更多機會為廣大縣民服務。

今天的嘉年華內容多元，包括籃球、桌球挑戰與大型互動遊戲，超過20組文創、美食與青農攤位展售，舞台區則有音樂、魔術、親子互動及街舞表演，帶來滿場歡笑與掌聲。

呼應9月9日國民體育日，國民運動中心將推出體適能中心、游泳池及球類場地免費體驗，並加碼趣味競賽、健康檢測及親子活動。即日起至9月9日，凡報名館內活動享9折優惠。

此外，現場舉辦「Google五星好評送好禮」及市集滿額抽獎活動，獎品包含游泳入場券、羽球與桌球使用券及多項神秘好禮，讓參與民眾收穫健康與驚喜。

彰南國民運動中心說，此次嘉年華不僅是熱鬧活動，更是推動全民運動生活化的重要實踐，期盼透過競賽、市集與娛樂結合，吸引更多居民走進運動中心，共同營造「活力彰化、健康彰化」。

彰化縣議長謝典林熱愛籃球，現場露一手高超球技。業者提供
彰化縣議長謝典林熱愛籃球，現場露一手高超球技。業者提供
彰化縣議長謝典林(右6)與多位當地民代至彰南國民運動中心與縣民同歡動一夏。業者提供
彰化縣議長謝典林(右6)與多位當地民代至彰南國民運動中心與縣民同歡動一夏。業者提供

彰化

延伸閱讀

每天檢舉10件！彰化縣交通違規「檢舉王」7個月送出2800件

熱氣球嘉年華閉幕 45天累計吸引逾68萬人次紀錄

等了兩年多...彰化偏鄉公所籌到億元 將興建聯合幼兒園

台南南區全民運動中心冠名合約終止仍繼續用 體育局生氣…說話了

相關新聞

推動全民運動 彰化縣議長與民同歡齊聚「彰南」動一夏

推動全民運動，彰南國民運動中心23日舉辦「來彰南動一夏」夏日嘉年華，現場結合趣味運動挑戰、在地市集與舞台演出，吸引大批民...

桃園晶悅都更最大地主換人 鉅陞斥資27億元拿下65%所有權

桃園「晶悅國際飯店」都更案最大地主換人，鉅陞國際開發昨（22）日公告砸27.86億元拿下65%所有權；由於該案總銷逾百億...

經部攜工研院 秀創新成果

經濟部產業技術司攜手工研院、金屬中心、自行車中心、塑膠中心等法人及TREE新創團隊，於昨（22）日開幕的「2025 Me...

運價指數連11跌 旺季不旺

全球貨櫃輪運價跌跌不休，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（22）日出爐，指數下跌44.83點至1,415....

企業生日快樂／眾達台北 服務一所跨全球

眾達國際法律事務所（Jones Day）台北分所（眾達台北）迎來35周年慶，一路走來，不僅見證並參與台灣法治發展、產業國...

企業生日快樂／眾達台北加強對外比重 助企業走出去

「眾達賦能、競逐全球」是眾達台北所長陳世杰給予自己與眾達台北所接下來的期許，眾達台北所除深耕台灣、穩健推進國內法律業務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。