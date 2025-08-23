快訊

《微光綻現》普生數位 m+師生插畫聯展在成美藝廊開展

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
此次聯展有23人參與展出、畫作共91幅，有手繪電繪，還有各種媒材運用方式。業者提供
普生數位科技與頂新和德文教基金會共同主辦的《微光綻現》普生數位m+師生插畫聯展，23日在彰化縣永靖鄉成美文化園區旁的成美藝廊舉行開幕式，展期至9月16日。此次聯展有23人參與展出，畫作共計91幅，有手繪電繪，以及各種媒材運用的方式，也是成美藝廊首創數位閱讀的展示與體驗。

普生數位科技是台灣少數以數位出版技術為主的科技公司，以Smil同步語音互動導讀為公司重要核心技術。普生數位總經理陳達得說，在AI崛起的世代，如何找出人文與手感的溫度，唯有「愛與溫度」才能在AI世代中成為亮點。

「微光綻現」是為這群在台灣的素人創作者所設定的主題，雖然不在主流市場佇立，但躲在角落的素人們，就像小小的螢火蟲，也是帶著「光」的。

陳達得表示，儘管只是微光聚在一起，也能相互交會，呈現更大的光亮綻放彼此，數大便是美，一隻螢火蟲、二隻、三隻……幾十隻就會成為光點，直到被看見。

此次聯展有23人參與展出，畫作共計91幅，有手繪電繪，還有各種媒材運用的方式。另外有數位與實體繪本閱讀專區，提供可愛的親子共創繪本作品，給參觀活動的朋友們閱讀，並鼓勵小朋友們去完成閱讀認證，這次聯展也是成美藝廊首創數位閱讀的展示與體驗。

陳達得感謝成美藝廊的徵展計畫，給予師生們一個創作力展現的舞台；在2025年8月榮獲聯展機會，與各界一起支持並欣賞Z世代的多元想法。

同時，藉此鼓勵更多有想法及創意的年輕人一起創作，讓新世代的創作跟大眾的生活連結，讓這些孩子們不再悶著頭思考，可以用不同的角度與視野，擴增生活的經驗，融入精采多姿的社會，使其更有活力的面對未來生活。

普生數位總經理陳達得(右)與《微光綻現》師生插畫聯展策展人顏佩娟。業者提供
普生數位小創客與實體繪本專區。業者提供
閱讀 普生 螢火蟲

