2025 ESG 高峰會登場 國內外頂尖專家齊聚

會計研究發展基金會主辦的「2025 ESG 高峰會」，將於26日於台北南港展覽館二館登場。本屆高峰會以「政策 × 產業 × 創新」為核心，三天活動將集結國際與國內頂尖專家，聚焦ESG永續揭露、氣候風險、循環經濟、科技創新等議題，打造台灣最具影響力的永續盛會。

此次活動有四大亮點，包括一、國際專家雲集。特別邀請八位國際重量級專家蒞臨，包括 IFRS ISSB、GRI、EFRAG、XBRL International、IVSC等全球永續準則與數位報導組織高層。將分享最新國際準則趨勢、跨境經驗與最佳實務，助台灣企業與國際市場接軌。

二、全方位論壇內容。三天共有42場論壇，涵蓋政策、產業、學界與 NGO 的多元觀點。主題包含：永續揭露實戰案例、氣候轉型路徑、供應鏈韌性、ESG 投資與永續金融。

三、雙大展演空間。包括循環經濟展區：展示資源再生、材料循環與地方創生案例；以及科技創新展區：呈現 AI、數位報導、低碳製程等前端應用，設有互動體驗活動。

四、特別活動。包括「永續 × 時尚」走秀：8月27日晚間7點，由伊林名模展演咖啡紗、再生材料製成的時尚禮服，結合環保與美學。以及Hackathon黑客松競賽：聚集青年與跨界團隊，48小時挑戰永續創新，並於8月28日頒獎典禮發表成果。

報名網址：https://esgardf.org/