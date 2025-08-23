2025 ESG 高峰會登場 國內外頂尖專家齊聚

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
會計研究發展基金會舉辦2025 ESG 高峰會。翻攝官網
會計研究發展基金會舉辦2025 ESG 高峰會。翻攝官網

會計研究發展基金會主辦的「2025 ESG 高峰會」，將於26日於台北南港展覽館二館登場。本屆高峰會以「政策 × 產業 × 創新」為核心，三天活動將集結國際與國內頂尖專家，聚焦ESG永續揭露、氣候風險、循環經濟、科技創新等議題，打造台灣最具影響力的永續盛會。

此次活動有四大亮點，包括一、國際專家雲集。特別邀請八位國際重量級專家蒞臨，包括 IFRS ISSB、GRI、EFRAG、XBRL International、IVSC等全球永續準則與數位報導組織高層。將分享最新國際準則趨勢、跨境經驗與最佳實務，助台灣企業與國際市場接軌。

二、全方位論壇內容。三天共有42場論壇，涵蓋政策、產業、學界與 NGO 的多元觀點。主題包含：永續揭露實戰案例、氣候轉型路徑、供應鏈韌性、ESG 投資與永續金融。

三、雙大展演空間。包括循環經濟展區：展示資源再生、材料循環與地方創生案例；以及科技創新展區：呈現 AI、數位報導、低碳製程等前端應用，設有互動體驗活動。

四、特別活動。包括「永續 × 時尚」走秀：8月27日晚間7點，由伊林名模展演咖啡紗、再生材料製成的時尚禮服，結合環保與美學。以及Hackathon黑客松競賽：聚集青年與跨界團隊，48小時挑戰永續創新，並於8月28日頒獎典禮發表成果。

報名網址：https://esgardf.org/

ESG 黑客松

延伸閱讀

網購爆量垃圾怎麼丟？ 專家曝6種常見包材回收秘訣

男性上半身是一種體形千萬別忽視！專家警告：恐是癌症警訊

北韓援俄功成身退？將領突被金正恩召回國表揚 專家點出俄國「底氣」

Z世代書包排滿娃娃！吊飾掛出百億商機 專家指3因素帶動風潮

相關新聞

微風信義之夜買氣爆棚 業績年增130%、精品樓層亮眼

2025微風信義之夜以杜拜為主題，重磅邀請話題熱劇《男公館》六位男神：陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天與石知田等男星...

中元民俗月 燦坤推出「3C BoBee保庇節」 全館商品7折起

中元民俗月到來，3C通路商燦坤（2430）看準商機，宣布即日起至9月4日推出第五屆「3C BoBee保庇節」系列活動。主...

漢來美食「島語」展店大爆發、一季開一家 明年業績拚增三成

漢來美食（1268）董事長林淑婷22日表示，旗下高端自助餐品牌「島語」展店將進入高速期，計畫以「一季一店」的步調穩健推進...

台中市世界級文化地標五年要開四間 三大區域版圖成形

素有文化之都美譽的台中市，將在五年內迎來四座世界級文化地標！普立茲建築大師Frank Gehry將操刀位於水湳經貿園區的...

SCFI運價指數連11跌 四大主要航線全下跌

運價指數續跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於22日出爐，指數下跌44.83點至1,415.36點，周跌幅3...

賣地女王再出手？台中市府再標售173筆土地 房仲曝：買氣恐冷！

台中市地政局將於9月9日標售水湳機場原址區段徵收區等共173筆土地，遭民進黨市議員痛批是「賣地女王」再出手，卸任前出清土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。