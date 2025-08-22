台中市紅十字會倡議「銀髮急救」建構城市韌性新防線

讓「銀髮急救」成為超高齡社會的安穩基石！社團法人台中市紅十字會首創關鍵倡議：將銀髮急救視為建構「韌性城市」的重要一環，更是台灣當前必須正視的重要課題。

台中市紅十字會邀請全台最資深且第一線的急救教練與專家，經過一年的研發與接地氣的試驗，宣布成功發展出全國首創的「銀髮急救宣導員」課程。

台中市紅十字會會長郭慈安指出，台灣已正式邁入超高齡社會，每4人中就有一位是65歲以上的長者；伴隨而來的，是社會結構的深刻變革：核心家庭與獨居長者比例攀升，傳統的世代同堂模式逐漸式微。在這樣的背景下，當緊急醫療事件發生時，第一時間在現場的，不再必然是年輕家人，而可能是銀髮配偶、鄰居，甚至是看護人員。

為此，社團法人台中市紅十字會首創關鍵倡議：將「銀髮急救」視為建構「韌性城市」的重要一環。台中市紅十字會邀請全台最資深且第一線的急救教練與專家，經過一年的研發與試驗，發展出全國首創的「銀髮急救宣導員」課程。

郭慈安表示，「韌性城市」的核心概念，在於一座城市面對天災、公共衛生危機等衝擊時的應變、恢復與適應能力。這份韌性不僅來自硬體基礎設施，更來自於每一位市民的防災與應變素養，「多一點急救知識，就少一點救護人員的辛苦，也多一點自救自立的能力！」

在高齡化的浪潮下，普及銀髮急救正是在為城市韌性打下最扎實的基礎，一個社區的長者若普遍具備急救技能，即使重大災害導致醫療資源短時間內無法觸及時，長者們也能形成一個個具自主應變能力的「安全孤島」，進行初步的傷害控制與生命維持，有效減輕災難初期的醫療系統負擔。

郭慈安更進一步點出提升高齡者理解急救概念的重要性，不僅能協助銀髮長者掌握何時撥打救護車的時機、提升急救準備與行動力、減少不必要的召救頻率，更可促進社會支持系統的強化。

過去，急救的焦點多半集中在青壯年族群，然而，社會現實已然轉變。當長者在家中或社區發生意外時，等待救護車的「空窗期」，是最致命的風險，若身旁的銀髮族具備基礎急救知能-懂得如何正確報案、操作AED、處理哽噎或控制出血，便能極大化地延續生命機會。

「這不僅是個人健康問題，更是整個社會安全體系的問題。」台中市紅十字會的急救教育訓練專家強調，當社會有越來越多的長者獨立居住，或由年齡相近的伴侶相互照應時，賦予他們自救與互救的能力，就等於為城市安全增添了數以萬計的「行動急救站」。

為響應此一重要倡議，台中市紅十字會已率先規劃，並開辦全國首創專為社區設計的「銀髮急救宣導員培力課程」。郭慈安相信，知識是最大的力量，透過專業且友善的教學，人人都能成為社區的守護者；這也正是將市民從被動的受災者，轉變為主動的貢獻者，是提升整體社會防災韌性的關鍵一步。