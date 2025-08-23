經部攜工研院 秀創新成果

經濟部產業技術司攜手工研院、金屬中心、自行車中心、塑膠中心等法人及TREE新創團隊，於昨（22）日開幕的「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」展會，設立專館，展現創新科技帶動南台灣產業智慧升級的31項成果。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，產業技術司持續以創新作為引擎，攜手法人、產業與新創團隊，推動南部產業升級、展現國際競爭力。「亞灣新創大南方」展會是南台灣最重要的新創與產業盛會，也是研發與產業雙方很重要的交流平台，產業技術司今年已是第四年參展，每年都帶來超過30項技術。

今年產業技術司專館共有三大特色，一是以創新科技協助南部產業高值化，二是推動新創成果走入產業、注入新動能，三是透過AI試產線協助百工百業升級。

在產業高值化部分，產業技術司支持工研院開發AIoT石化管線智慧監測技術，能即時監測、快速預警，已在中油大林廠與李長榮化工實際應用，推動石化產業走向智慧化與永續化。

製造業方面，則有塑膠中心攜手台塑（1301）台麗朗、長興材料與漢翔航空，開發出具可回收再利用、可直接熔化再射出成型的新世代熱塑複材無人航空載具製程技術，以全球首創的S型多紗束纖維立體交錯堆疊技術為核心，製程減碳達40%。

新創部分，今年產業技術司展示15項新創團隊的成果，例如高雄在地的新創團隊IVC，針對災防巡檢需求，開發能在極端環境下穩定飛行的「高適應性無人飛行載具」，事故率低於5%、自主調控率超過90%。

目前已和隆飛、元翎、懋強等在地夥伴合作，把技術應用到災防巡檢、環境保育等領域，並獲得美國100台訂單，未來將於森林探勘等創新應用。

而面對關稅的挑戰，產業技術司推動15個法人打造AI試產線，用AI幫助南部產業快速升級，範圍涵蓋29項重點產業，全國已建置完成85條AI試產線。