運價指數連11跌 旺季不旺

全球貨櫃輪運價跌跌不休，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（22）日出爐，指數下跌44.83點至1,415.36點，周跌幅3.07%；四大主要航線都下滑，指數出現連11跌，今年呈現7、8月旺季不旺走勢。

貨攬業者認為，市場貨量低迷，運價也反彈無力，然而船公司無意削價競爭，開始醞釀減班，預計運價將處谷底整理，貨量不足低檔盤旋，隨著日前提前拉貨的終端庫存逐漸消化，再加上業界減班效應，因應歐美年底節慶的小拉貨潮，推估9月有望看到運價止跌反彈。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,644美元，較前一期下跌115美元，跌幅達6.53%；遠東到美東運價每FEU達2,613美元，較前一期下跌106美元，跌幅3.89%。

此外，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,668美元，較前一期下跌152美元，周跌幅8.35%；遠東到地中海運價每TEU達2,225美元，較前一期下跌54美元，周跌幅2.36%。