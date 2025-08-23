快訊

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

運價指數連11跌 旺季不旺

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

全球貨櫃輪運價跌跌不休，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（22）日出爐，指數下跌44.83點至1,415.36點，周跌幅3.07%；四大主要航線都下滑，指數出現連11跌，今年呈現7、8月旺季不旺走勢。

貨攬業者認為，市場貨量低迷，運價也反彈無力，然而船公司無意削價競爭，開始醞釀減班，預計運價將處谷底整理，貨量不足低檔盤旋，隨著日前提前拉貨的終端庫存逐漸消化，再加上業界減班效應，因應歐美年底節慶的小拉貨潮，推估9月有望看到運價止跌反彈。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,644美元，較前一期下跌115美元，跌幅達6.53%；遠東到美東運價每FEU達2,613美元，較前一期下跌106美元，跌幅3.89%。

此外，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,668美元，較前一期下跌152美元，周跌幅8.35%；遠東到地中海運價每TEU達2,225美元，較前一期下跌54美元，周跌幅2.36%。

拉貨 貨量

延伸閱讀

關稅衝擊無薪假增加 立委促勞動部推無息貸款方案

美國關稅衝擊 9大製造業減班可申請最長6月領逾1萬2

關稅衝擊減班休息有補助！9大製造業勞工最高可領7萬2600元

受關稅、匯率衝擊…勞動部公告9大產業 勞工被減班可領薪資補貼

相關新聞

中華車攜手鴻海、士電等86家上下游業者 打造電動車國家隊

中華車總經理曾鑫城昨（22）日表示，全新電動商用車ET35國產化率超過九成，攜手供應鏈包括鴻海、士電等達86家，串連上下...

桃園晶悅都更最大地主換人 鉅陞斥資27億元拿下65%所有權

桃園「晶悅國際飯店」都更案最大地主換人，鉅陞國際開發昨（22）日公告砸27.86億元拿下65%所有權；由於該案總銷逾百億...

經部攜工研院 秀創新成果

經濟部產業技術司攜手工研院、金屬中心、自行車中心、塑膠中心等法人及TREE新創團隊，於昨（22）日開幕的「2025 Me...

運價指數連11跌 旺季不旺

全球貨櫃輪運價跌跌不休，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（22）日出爐，指數下跌44.83點至1,415....

企業生日快樂／眾達台北 服務一所跨全球

眾達國際法律事務所（Jones Day）台北分所（眾達台北）迎來35周年慶，一路走來，不僅見證並參與台灣法治發展、產業國...

企業生日快樂／眾達台北加強對外比重 助企業走出去

「眾達賦能、競逐全球」是眾達台北所長陳世杰給予自己與眾達台北所接下來的期許，眾達台北所除深耕台灣、穩健推進國內法律業務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。