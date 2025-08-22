中華車新車將連發 挹注Q4動能

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中華車（2204）自主研發商用車型和多元品牌策略並進，9月開始首款國產電動商用車ET35上市外，代理的MG品牌也將推出正七人座（MPV）車款MG G50 PLUS已開始預售，超高CP值預接單表現出色；兩款新車的上市，將為中華車第4季營收、獲利注入新動能。

中華車近期將推出MG G50 PLUS，這是MG Taiwan首度進軍MPV級距之全新七人座乘用車款，定位百萬級距最親民正七人座MPV，MG G50 PLUS有效補足裕隆集團車款，銷售戰力直線升高。

中華車是國內唯一具備從設計、規劃、研發到製造的整車廠，長期致力推動自主研發與多元品牌布局，在這波產業變動中，中華車透過自主研發能力與供應鏈合作對應，持續導入國產化新車型，ET35自製率高達九成，為國產車廠尋找新機會，提升生產稼動率，穩定台灣內需市場與產業價值鏈。

