中華車攜手鴻海、士電等86家上下游業者 打造電動車國家隊

中華車（2204）總經理曾鑫城昨（22）日表示，全新電動商用車ET35國產化率超過九成，攜手供應鏈包括鴻海、士電等達86家，串連上下游廠商打造電車國家隊，藉由這次ET35的成功開發經驗，建立開放共用平台，未來ET35也不只供應台灣市場，將透過外貿協會協助積極爭取國際訂單。

中華車昨日於新竹廠舉辦3.5噸電動商用車ET35下線生產記者會，新車預計9月上市。曾鑫城指出，ET35下線宣告國內首輛依循經濟部「智慧電動車十加一系統架構」電動商用車開發完成，且正式進入量產階段，包括從底盤、動力系統到電池芯與模組等關鍵零組件，都是國內業者一起供應，展現台灣電動商用車自主整合與產業升級堅強實力。

昨日相關的供應商鴻海、士林電機、中華台亞、全興創新、富智捷、儒億等多家協力廠商皆到場共襄盛舉，共同見證台灣電動商用車產業邁出的重要一步；中華車將持續深化與國內產業鏈的合作，推動台灣在全球電動商用車市場的競爭力。

曾鑫城分析，ET35依循「智慧電動車十加一系統架構」，採用全新開發的「電動商用車專用平台」，可延伸打造物流廂車、資源回收車、行動餐車、行動零售車等多元應用。整車搭載國產電池組及一體式電驅後軸系統，並配備多項國產關鍵零件，更創下國內中型商用貨車首度搭載國產ADAS LEVEL 2先進駕駛輔助系統的紀錄，滿足企業在安全性、智慧化及低碳運輸上的全方位需求。

曾鑫城指出，ET35歷經五年開發測試後，2025年正式投產，過程中不僅強化中華汽車的自主技術，更推動供應鏈加速轉型。電池系統由鴻海提供，模組於高雄和發廠量產，實現從無到有的自主開發製造；士電居台灣二輪車「電裝品」市占率八成廠商，ET35打造電動商用車專用的「二合一馬達控制器」，成功跨足電動四輪領域。