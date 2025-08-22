微風信義之夜買氣爆棚 業績年增130%、精品樓層亮眼

2025微風信義之夜以杜拜為主題，重磅邀請話題熱劇《男公館》六位男神：陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天與石知田等男星驚喜現身，揭開流金之夜序幕。在精品與體驗式服務的助攻下，信義之夜整體業績不僅超越預算達成率120%，更較去年同期成長達130%。

除了演藝男神助陣，還有全方位時尚主持人小禎、實力派演員林敬倫、新生代演員林宇、陽光型男林家佑、創作歌手孫尤安、時尚名人Angelina、雀斑、小閃等眾多話題明星也共赴盛宴，為夜晚增添無限星光。

微風觀察近期消費者傾向精選高回饋、高收藏性的商品，並在選購過程中更加重視比較與體驗。在這樣的趨勢下，品牌紛紛推出多款獨家商品或限量聯名款，以提升商品的獨特性與附加價值；也讓消費者對於購物過程的期待同步升級，成為刺激購買意願的重要因素。面對這波消費行為轉變，微風積極強化高端精品與體驗式服務的整合策略，成功帶動整體買氣與業績表現。

其中，1F精品樓層表現尤為亮眼，業績年增達135%，多個品牌創下百萬級以上的交易紀錄，尤以珠寶與珍稀皮革包款最受高端客層青睞。除主力精品外，B1F改裝後引入2nd STREET、DOORS及三菱重工等品牌，成功吸引年輕時尚族群回流；而2F新進駐的alice+olivia、ba&sh，以及3F的SAMSUNG與潮洋行等新品牌，也明顯帶動館內人流，進一步優化整體業績。

為延續這波買氣，信義之夜特別推出限時酬賓回饋活動，以實質優惠強化消費者的購物信心。活動期間，全館祭出滿萬送千、滿千送百的回饋方案，禮遇會員於指定櫃位單筆消費達門檻，即可獲得等值積點回饋：高級珠寶單筆滿30,000元贈15,000點（$1,500元）、國際精品滿10,000元贈10,000點、名品服飾滿5,000元贈5,000點、香氛保養滿3,000元贈3,000點；信義之夜當晚更限時加碼，使用微風聯名卡最高可享抵用券12,000元的額外回饋。消費累計達標者，還可兌換多項高價值贈禮，包括紙本酬賓券、NESPRESSO膠囊咖啡機、La Prairie鑽白魚子三件組與尊榮護膚療程，總回饋最高可達25%。在這場結合娛樂、時尚與購物的金色盛會中，讓賓客盡情沉浸於美感與價值兼具的極致消費體驗。今年微風信義「杜拜流金之夜」精選多款奢華單品，從珠寶、包款、香氛到高端時尚，全面展現杜拜風格的極致華麗。