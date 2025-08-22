愛地雅波蘭客戶7ANNA聲請破產 債權約2,187萬元

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

愛地雅（8933）22日公告，接獲波蘭客戶 7 ANNA GROUP SP. Z O. O.電子郵件回覆， 向公司聲明已向法院聲請破產一事，而目前 7ANNA 公司的營運如常。該公司應行之程序，將以法院正式裁判為準。

自行車產業歷經近兩年的庫存去化，整體產業仍呈許多不確定因素，即使業界認為市場庫存已逐漸回到健康水位，但通路端的財務狀況對自行車業者仍存在風險。

愛地雅公司表示，公司對7ANNA 公司貨款債權為美金715,287.62 元(約新台幣21,877,072 元)，公司準備依法申報債權並提出有關保留貨物所有權之證據資料。

愛地雅公司已委請律師，請求其就前揭貨款債權中本公司已依法保留貨物所有權之貨品，盡速返還給本公司，或清償貨款，以維護本公司權益。並將依法提出已保留貨物所有權之證據資料並申報債權。

公司強調，公司將請律師盡速提出已保留貨物所有權之證據資料並申報債權，依法嚴正捍衛本公司之貨品所有權與貨款債權。

