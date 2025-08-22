快訊

美股大幅拉回警訊齊發？策略師警告「前路不順」：已亮起8個紅燈

2025上市公司第二起！ PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

桃園「晶悅國際飯店」都更案最大地主換人 鉅陞砸逾27億元奪65%所有權

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

桃園「晶悅國際飯店」都更案最大地主換人，鉅陞（5529）國際開發22日公告、砸27.86億元取得桃園市會稽段389、390、391、392、409、412、413、414、389-1、389-2地號等10筆土地之65%持分及建案所有權，土地面積約2,175.22坪，成為全案最大地主。

據公告顯示，該案總價款計42.86億元，鉅陞將擁有65%土地持分、約27.86億元，以及建案所有權；而交易相對人，則是新苑興業、新潤建設、易德建設、百鋐建設、晟宏投資等五家公司。

「晶悅國際飯店案」為都更案，去年3月、當時以新潤為首等公司取得該案時，初估總銷約135億元，並規劃推出二、三房產品，鎖定首購、換屋買方。

不到一年半，全案最大地主換人，顯見去年房市夯、今年吹冷風，建商為降低風險，採策略聯盟方式避險。

「晶悅國際飯店都更案」位於桃園市桃園區大有路及大興路交叉口，先前新潤規劃全案總銷坪約24,885坪，總銷金額估達135億元，當時規劃總戶數889戶、887個車位。

都更 建案

延伸閱讀

影／睽違8年直升機再度震撼桃園球場 彩繪黑鷹快速繩降展現戰力

桃園復興台7線落石阻路 公所：替代道路通投票所

桃園市農業局推動自然教育　展現「桃園有植感」品牌精神

批民進黨「裝睡的人叫不醒」 侯友宜反罷免喊：明天要7比0完封

相關新聞

SCFI運價指數連11跌 四大主要航線全下跌

運價指數續跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於22日出爐，指數下跌44.83點至1,415.36點，周跌幅3...

中元民俗月 燦坤推出「3C BoBee保庇節」 全館商品7折起

中元民俗月到來，3C通路商燦坤（2430）看準商機，宣布即日起至9月4日推出第五屆「3C BoBee保庇節」系列活動。主...

漢來美食「島語」展店大爆發、一季開一家 明年業績拚增三成

漢來美食（1268）董事長林淑婷22日表示，旗下高端自助餐品牌「島語」展店將進入高速期，計畫以「一季一店」的步調穩健推進...

台中市世界級文化地標五年要開四間 三大區域版圖成形

素有文化之都美譽的台中市，將在五年內迎來四座世界級文化地標！普立茲建築大師Frank Gehry將操刀位於水湳經貿園區的...

賣地女王再出手？台中市府再標售173筆土地 房仲曝：買氣恐冷！

台中市地政局將於9月9日標售水湳機場原址區段徵收區等共173筆土地，遭民進黨市議員痛批是「賣地女王」再出手，卸任前出清土...

星宇航空每周兩班直飛「東亞馬爾地夫」宮古島 航程僅約1.5小時

星宇航空（2646）22日正式首航日本宮古島，成為首家直飛下地島機場的台灣航空公司。此期間限定航班自即日起至10月24日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。