桃園「晶悅國際飯店」都更案最大地主換人 鉅陞砸逾27億元奪65%所有權

桃園「晶悅國際飯店」都更案最大地主換人，鉅陞（5529）國際開發22日公告、砸27.86億元取得桃園市會稽段389、390、391、392、409、412、413、414、389-1、389-2地號等10筆土地之65%持分及建案所有權，土地面積約2,175.22坪，成為全案最大地主。

據公告顯示，該案總價款計42.86億元，鉅陞將擁有65%土地持分、約27.86億元，以及建案所有權；而交易相對人，則是新苑興業、新潤建設、易德建設、百鋐建設、晟宏投資等五家公司。

「晶悅國際飯店案」為都更案，去年3月、當時以新潤為首等公司取得該案時，初估總銷約135億元，並規劃推出二、三房產品，鎖定首購、換屋買方。

不到一年半，全案最大地主換人，顯見去年房市夯、今年吹冷風，建商為降低風險，採策略聯盟方式避險。

「晶悅國際飯店都更案」位於桃園市桃園區大有路及大興路交叉口，先前新潤規劃全案總銷坪約24,885坪，總銷金額估達135億元，當時規劃總戶數889戶、887個車位。