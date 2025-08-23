企業生日快樂／眾達台北加強對外比重 助企業走出去

「眾達賦能、競逐全球」是眾達台北所長陳世杰給予自己與眾達台北所接下來的期許，眾達台北所除深耕台灣、穩健推進國內法律業務，未來將加強「對外比重」，讓眾達台北律師在台灣企業競逐全球市場的投資、擴張中扮演更積極的角色，不僅將台灣客戶轉介給國外分所，而是實際參與、貢獻法律專業，協助解決台灣客戶在國外面對的挑戰，為律所創造實質收益的同時，也促進台北律師的國際歷練與成長。以下是專訪紀要：

問：如何看待眾達台北未來的發展？

答：眾達台北的核心願景是持續深化眾達（Jones Day）一所跨全球（One Firm Worldwide）全球整合式服務的優勢，特別是在台灣、美國及歐洲，會持續強化在全球業務中的功能定位，提供符合國際標準的法律服務，除繼續深耕本地市場，更要協助更多台灣企業走出去。

因此35周年的核心概念就是「眾達賦能，競逐全球」，期待在不久的未來，讓眾達台北成為Jones Day全球業務的重要戰略支點之一，無論是在半導體、生成式AI、智慧製造、綠能轉型或跨境併購等領域，都能為客戶提供前瞻、務實的解決方案。

問：面對全球化與年輕世代的轉變，如何看待法律人才的培育與吸引？

答：眾達台北創所以來就很重視人才培養與承諾。讓每位律師從一開始就了解：這裡不是競爭體系，而是合作與信任為本的環境。培養的是「能為客戶與團隊創造價值」的人，而不只是個人績效導向的人才。

另外，觀察到新世代律師對工作的期望不同，他們更重視國際視野及取得工作與生活的平衡。因此律所策略是提供清晰的發展途徑、國際歷練機會，並創造讓人願意長期留下來學習與成長的環境。從事務所制度設計，到導師制度與海外交流，會持續強化軟實力的養成，以留住人才。

問：半導體、生成式AI、綠能與跨境交易等領域變動快速，如何規劃服務的專業布局與策略重點？

答：服務架構會依產業趨勢與客戶需求不斷進化。舉例來說，隨著AI、ESG、碳管理與能源轉型變成主流，團隊已開始與全球AI、能源與環境法務團隊密切合作，建構在地的支援體系。

由於看到供應鏈韌性與地緣政治造成的法遵壓力上升，企業需要法務顧問，更需要「戰略法律顧問」。

此外，也會強化科技法、智慧財產與跨境數據傳輸的合規與爭端解決服務。不追求業務多元化而分散焦點，而是更精準投入未來對企業最具挑戰與價值的領域，打造具備跨域整合能力的法律團隊。

問：近年來生成式AI快速發展，是否已開始導入？對律所運作有何影響？

答：持續跟隨美國總部的規劃，積極運用各種科技工具，包括AI等來提升服務品質、降低客戶成本。

生成式AI對於加快法律研究、草擬合約初稿及文件審查等流程帶來不少助益，也讓律師能更專注高層次的分析與策略規劃。但也會確保所有AI的應用都符合律所的全球標準，以及客戶對安全性與品質的期待。

問：全球法律服務市場競爭激烈，如何在國際律所與在地法律市場中維持獨特性與競爭優勢？

答：眾達全球體系的差異化核心，在於不是鬆散的授權、聯盟型態，而是採用「一所跨全球」的全球共同服務及責任承擔制度，在執行跨國業務時把客戶利益列為最優先考慮，而不是追求各地分所的個別利益，同時要求一致的品質，提供全球團隊整體的判斷與責任。

在本地市場部分，已在台北累積35年專業經驗，深度理解台灣法制環境與產業特性，同時又具有國際視野及全球資源可提升本地的法律服務品質。

眾達台北相信，未來本地律所競爭不在規模，而在於是否能「用全球資源服務本地問題」，並「用在地智慧應對國際挑戰」。