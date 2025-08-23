企業生日快樂／眾達台北智財專家 解決紛爭有一套

從台灣首位智財專業法官到國際律所核心合夥人，眾達台北主持律師陳世杰回憶起加入眾達的契機，正是律所從以併購投資為主軸，逐步擴展至紛爭解決領域的關鍵轉型期。

他親身參與、推動訴訟與仲裁團隊的建立與茁壯，並領導完成許多重大訴訟，勝訴金額早已超過百億元，見證眾達台北從單一專業走向全方位服務的發展歷程。對他而言，這不只是職涯的轉折，更是成為國際律師、與全球夥伴並肩作戰的最佳見證。

「當時眾達的主要業務重心是在對外併購與投資，但企業面臨的實務問題往往也包含合約爭議、智財糾紛，甚至進一步進入訴訟與仲裁階段」。他表示，正因如此，創所所長黃日燦律師有意發展一支能承接這類紛爭解決工作的團隊，而他與訴訟律師的加入，就是這項業務拓展的開端。

對於從司法官轉戰律師事務所的角色轉換，陳世杰坦言過程並不輕鬆，但十分值得。從初入律所時訴訟業務仍屬邊陲，到今天與併購團隊並駕齊驅，成為支撐整個台北所業務發展的「一條腿」，他不諱言其中的成就感。也因此他特別提到黃日燦常說的一句話：「一個企業要靠兩條腿走路，一條是靠自身的成長，一條是靠併購，這樣走得才穩。」同樣的理念也適用在律所業務的配置上，不只併購，紛爭解決也要站穩腳步。

陳世杰指出，2004年加入以來，見證了紛爭解決業務從草創初期、篳路藍縷到如今成為眾達台北所不可或缺的一環，「眾達台北的紛爭解決團隊，從早期的初步建立，到現在服務涵蓋訴訟、仲裁，甚至跨境案件的整體策略，已經完全發展成熟」。他強調，這不僅是一種業務擴充，更是一種律師角色的轉變，從僅能應對本地爭議，到具備處理國際糾紛的能力。

「眾達台北現在可以說是全方位服務的事務所」。他強調，律所內部已經從原本偏重特定領域的分工，走向更全面且一體化的服務模式，能夠同時處理投資、併購與後端的爭議解決，「這樣才能真正成為企業信賴的全方位法律顧問。」

談到個人心境，陳世杰直言，願意在此待上20年不變心，正是因為在眾達台北看見持續成長的機會與空間。眾達台北不只是一家台灣律所，而是真正的全球化國際律所，每位律師都有一個五碼的內線號碼，無論身處德州、巴黎或東京，只要一通電話就能與全球同仁即時連線。