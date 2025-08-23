企業生日快樂／眾達台北 服務一所跨全球

眾達國際法律事務所（Jones Day）台北分所（眾達台北）迎來35周年慶，一路走來，不僅見證並參與台灣法治發展、產業國際化的深刻轉變。更是從1980年代末，當跨國律所尚未在台灣扎根時，就已在台北設立，從一開始資源稀缺，一步步走到到現今在跨國併購、企業法遵、國際仲裁、訴訟紛爭解決、智慧財產權等領域占有一席之地，這段歷程不僅是國際律所本地化的範例，也是台灣法律服務業成長的縮影。

眾達台北主持律師陳世杰表示，隨著台灣經濟實力逐年強大，跨國營運也開始逐漸成為台灣企業接下來的目標，在過去的35年間，國際資本募集興起後，眾達台北協助許多台灣企業發行可轉換公司債（ECBs）、全球存託憑證（GDRs）及美國存託憑證（ADRs）。進入21世紀後，更協助台灣企業赴美、赴港上市，並輔導主管機關制定外資企業來台IPO制度。

精準定位 全方位發展

陳世杰提到，自己雖然不是在一開始就加入眾達，但自2004年起至今，也已加入眾達台北逾20年，眾達在他加入時已經有非常堅強的併購及投資團隊且很有聲譽，足以完成服務本地企業拓展海外，同時協助跨國客戶落地台灣的雙重使命。

2003年至2004年起，眾達台北基於客戶需求，並著眼於擴大事務所的服務領域，開始找尋當時具有智財專業與司法背景的律師加入團隊，為律所開拓訴訟、仲裁及智慧財產權爭議解決領域奠定基礎。他就是在此時加入，找尋新血加入的契機，正是源自創所所長黃日燦律師對市場趨勢的精準觀察，當時許多企業在積極進行併購投資之際，也面臨著合約糾紛與智財爭議的法律需求。

歷經多年努力，眾達台北分所的紛爭解決團隊逐步壯大，如今不僅與併購投資並駕齊驅，更奠定律所作為「全方位法律服務機構」的地位。陳世杰形容，「企業要靠兩條腿走路才走得穩，一條腿是企業的自力成長，另一條腿是透過併購，而律所的服務也要具備這兩條腿，投資併購與紛爭解決並重，才能真正提供完整解決方案，並發展為全方位服務律所。」

適逢35周年，團隊統計發現，台灣歷來市值超過新台幣1,000億元的重大併購案件共有六件，其中就有四件由眾達台北經手，包括聯發科（2454）併購晨星、ASML併購漢微科、美光併購華亞科以及日月光併購矽品，在千億元併購案件上的市占率高達三分之二，顯示出在跨國併購領域的專業深度與市場領先地位。

在紛爭解決部分，也代表台灣爭訟金額最高新台幣30億元的專利侵權及76億元仲裁案件，且協助客戶取得重大勝利，也代表國內最受矚目的金融業及半導體業的非合意併購訴訟。

抓住趨勢 衝刺三領域

陳世杰強調，「這些成績不只是交易或案件數字的累積，更代表長年來致力併購、紛爭解決與智財三大領域的實力整合與國際合作的成果」。隨著業務版圖的擴展，眾達台北也更積極參與全球法律服務體系的運作，發揮國際律所的協作優勢。透過與全球Jones Day各分所的合作，眾達台北能夠提供本地律所難以獨立處理的跨境法務解決方案，進一步鞏固其「One Firm Worldwide一所跨全球」的服務定位。

回顧35年的發展，已由一張辦公桌的起點，發展成擁有數十位法律專業人員的團隊，並持續與各國際分所的專業律師，共同攜手在跨境交易、合規、爭端解決、智財與政策法規上提供客戶在台灣及全球各主要市場在地、最及時的法律服務。

陳世杰說：「我們在台北不是最大，但始終立志且努力做到最好、最值得信賴、最能解決客戶問題的律所。」