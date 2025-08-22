快訊

中元民俗月 燦坤推出「3C BoBee保庇節」 全館商品7折起

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
中元民俗月汪喵省錢大作戰，憑燦坤會員寵物卡買燦坤3C家電的指定商品，享寵物卡價最低46折起。燦坤提供。
中元民俗月到來，3C通路商燦坤（2430）看準商機，宣布即日起至9月4日推出第五屆「3C BoBee保庇節」系列活動。主打全館商品最低7折起，並祭出多項會員專屬優惠，期望在傳統節慶中帶動買氣。

燦坤指出，民俗月期間購買冰箱、洗衣機、空調、電視等四大家電指定單品，單筆發票滿3萬元送150燦坤K幣、滿6萬元送250燦坤K幣、滿10萬元則送500燦坤K幣。同時，針對空調祭出獨家「VVIP級尊榮安裝服務」，提供專人到府場勘，並承諾「今天買、明天裝」，大幅縮短安裝等待期。

此外，消費者購買指定空調機種，可享8年免費延長保固，加價3,999元則可升級為10年保固，並加贈2次空調現場清洗服務。搭配政府最高5,000元的節能補助與環保集點回饋，以及會員專屬的500元「乖乖保庇券」與原廠現折優惠，最高可省近萬元。

在冰箱與洗衣機方面，燦坤推出指定冰箱最低8折起，購買一級節能冰箱每台可享政府最高5,000元節能補助，購買500公升以上大冰箱或對開冰箱，則加送德國CS不銹鋼餐具15件組等好禮。例如日本原裝HITACHI 662公升超變頻六門冰箱，限時會員價89,608元，除了享有多重好禮，還可額外獲贈250燦坤K幣。

針對民俗月晚上曬衣禁忌，燦坤推薦TOSHIBA 12公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機，限時會員價20,900元，8月31日前購買再送奇美14吋DC馬達ECO微電腦立扇。

看準寵物商機，燦坤也首創毛小孩專屬會員卡「燦汪卡」與「燦喵卡」。民俗月期間憑卡可享獨家「寵物價」，例如Razer電競耳機限時寵物卡價只要990元，約46折，而SAMSUNG Galaxy Watch FE則以3,990元限時寵物卡價優惠，現省2,000元。

此外，燦坤也提早為開學季暖身，即日起至9月4日，於全台門市購買資通訊商品單筆消費滿8,888元即贈乖乖乙包。並針對會員祭出「乖乖保庇券」-筆電400元APP券，會員購買指定品牌筆電，單品價格達18,000元以上即可使用，若搭配指定銀行信用卡刷滿22,000元，最高可省1,200元。

燦坤表示，也持續舉辦Apple Back to School活動至9月30日，其中13吋MacBook Air M4 256G除了贈送市價6,229元好禮包，符合教育資格還可再折3,500元，最高現省9,729元。

燦坤表示，旗下Apple Back to School活動將持續至9月30日，鎖定學生與教職員需求。其中，13吋MacBook Air M4 256G除了贈送市價6,229元的好禮包，若符合教育資格還可額外享有3,500元的折扣，最高可替消費者省下9,729元。燦坤也預期，這波優惠將有效帶動開學前的買氣。

中元民俗月，燦坤推出「3C BoBee保庇節」 全館商品7折起。燦坤提供。
超越店周年慶，燦坤實體門市祭出 Surpass會員滿額禮遇活動，9月4日前以Surpass會員資格消費滿30萬以上，就能將石頭掃拖機器人帶回家。燦坤提供。
