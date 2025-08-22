柏文健康事業迎接20周年 台灣拳后林郁婷現身分享「夢想比痛還重」

台灣首家上市健身龍頭柏文（8462）邁入創立20周年，目前於高雄舉行為期三天靜修大會。以「莫忘初衷」為信念主軸，邀請員工齊聚一堂，回顧品牌歷程、凝聚團隊精神，並展望未來新篇章。並邀請2024年巴黎奧運女子拳擊金牌得主、「台灣拳后」林郁婷，親臨分享她的奮鬥歷程。

品牌成立於2005年10月，以推動全民健康為使命，柏文健康事業一路走來，企業中心思想是「3P、3I」；3P為Professionalism專業、Positive Attitude正面態度、Passion熱忱；3I為Integrity誠信、Initiative主動、Improvise應變。至今全台有80間據點，計畫2027年在台達到100間廠館，積極倡導健康生活理念，影響無數人踏上更積極、自信的生活道路。

本次靜修大會特別邀請2024年巴黎奧運女子拳擊金牌得主、「台灣拳后」林郁婷，親臨分享她的奮鬥歷程。林郁婷以「夢想比痛還重」為題，娓娓道來從鶯歌小鎮出發、挺進世界舞台的生命旅程，如何面對性別偏見、身體傷痛與無數次想放棄的時刻，仍選擇堅持下去，終於寫下台灣女子拳擊史上的新篇章。

「她從不被看好，到站上運動員的最高殿堂，靠的不是奇蹟，而是不退縮的意志。」柏文健康事業總經理林洵賢表示，期望透過林郁婷的親身故事，讓所有柏文夥伴明白：不論遭遇多大的困難，只要心中有夢、腳步不停，就有機會創造屬於自己的高峰。