新光保全文化藝術基金會舉行「新傳二十藝起前行」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新光保全文化藝術基金會今（2025）年適逢成立20周年，基金會於22日假台北市政府青年局3樓舉辦「新傳二十藝起前行」感恩活動。新保／提供
新光保全文化藝術基金會今（2025）年適逢成立20周年，基金會於22日假台北市政府青年局3樓舉辦「新傳二十藝起前行」感恩活動。新保／提供

新光保全文化藝術基金會自2004年成立以來，秉持著推動藝術教育、扶植文化創作的使命，致力於透過藝術連結社會、照亮人心。

新光保全文化藝術基金會今（2025）年適逢成立20周年，基金會於22日假台北市政府青年局3樓舉辦「新傳二十藝起前行」感恩活動，邀請歷年合作夥伴、文化藝術界代表及各界貴賓齊聚一堂，共同回顧二十年來的耕耘成果，並展望未來永續文化的藍圖。

活動當日，特別安排基金會長期支持的藝文團體現場演出，帶來充滿感動與力量的表演，象徵基金會深耕文化、跨界共融的精神。現場亦透過影像回顧、互動交流及藝文演出，呈現基金會二十年來累積的文化資產與社會影響力。

同時，為呼應新光保全ESG永續理念，基金會亦將此精神納入各項活動中，並依循聯合國SDGs永續發展指標。本次基金會也以「小貝殼工作坊手工皂」與「土地工工精油」致贈與會貴賓。手工皂由弱勢就業培力計畫製作，支持在地手作產業發展；精油則取材自友善農法與環境永續理念，象徵守護土地、回饋社會的承諾。

新光保全文化藝術基金會董事長吳昕東表示，二十年來基金會秉持信念，將文化藝術視為促進社會正向發展的重要力量，未來將在ESG的引領下，持續搭建文化橋樑，讓更多人因藝術而獲得啟發與希望。執行長鄒國民則指出，基金會未來將在既有基礎上，深化與各界的合作，推動更多具影響力的藝術行動，實現文化永續的使命。

本次20周年感恩活動，不僅是感恩與回顧，更是開啟新篇章的起點。新光保全文化藝術基金會將持續以行動支持文化發展，攜手社會各界，讓藝術的光芒照亮更多角落，邁向下一個二十年的嶄新旅程。

新光保全文化藝術基金22日假台北市政府青年局3樓舉辦「新傳二十藝起前行」感恩活動，邀請歷年合作夥伴、文化藝術界代表及各界貴賓齊聚一堂。新保／提供
新光保全文化藝術基金22日假台北市政府青年局3樓舉辦「新傳二十藝起前行」感恩活動，邀請歷年合作夥伴、文化藝術界代表及各界貴賓齊聚一堂。新保／提供

ESG 保全 董事長

