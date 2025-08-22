快訊

台北101獲LEED v5白金級認證 預計2045達成淨零目標

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
台北101獲LEED v5白金級認證，預計2045達成淨零目標。侯思蘋／攝影
台北101 22日宣布，已取得美國綠建築協會最新版本LEED v5營運與維護白金級認證，成為同時擁有LEED與WELL全球最高分白金級認證的摩天大樓，並目標在2045年達成全棟淨零碳排放。

在碳權方面，台北101表示，公司投入顧問服務約兩年，與前年相比，碳權客戶數增長四倍，客戶包括台塑（1301）、中信、遠雄（5522）等。2020年，台北101與環保署合作，獲得10年期2,718公噸的碳權額度，為國內住商部門首例，其中已提領184公噸自用，剩餘約50公噸可供自用或交易。

台北101在2020年為台灣商辦大樓的「單一電號多用戶」首例，建立全台首個「商辦綠電」模式，並推動綠電團購。至2024年，已有八家商場與辦公大樓租戶參與，全年綠電採購總量突破708萬度，已轉供綠電予證交所等租戶。台北101表示，雖然今年預計持續增加，但受到風災影響，部分太陽能光電設施損壞，供給仍有門檻；不過租戶需求仍相當高。

此外，台北101投入台電推動的虛擬電廠計畫，於尖峰用電時段彈性調度能源使用，協助降低尖峰負載，支援城市電網穩定。

綠電 台北101

