經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中「綠美圖」預計在今年底舉行首展。記者宋健生／攝影
台中「綠美圖」預計在今年底舉行首展。記者宋健生／攝影

素有文化之都美譽的台中市，將在五年內迎來四座世界級文化地標！普立茲建築大師Frank Gehry將操刀位於水湳經貿園區的「中國醫藥大學美術館」，預計2029年完工，這也是他在東亞的首個作品。

而距離不到三公里的台中「綠美圖」則預計在今年底舉行首展；另外包含2024年年底開幕的西區草悟道勤美術館，及預計2026年完工，位於七期重劃區秋紅谷的「童書之森．台中」。

信義房屋中二區協理王聖憲指出，這些文化場館的進駐地點正好落在水湳經貿園區、七期重劃區及西區草悟道，分別代表新興發展區域、核心政商區域，以及傳統蛋黃區。

水湳經貿園區是近年最受矚目的發展區域，也囊括了兩座普立茲克獎國際級美術館：中國醫藥大學美術館；及距離不到3公里的綠美圖；預計今年10月開展的國際會展中心、台中流行影音中心、水湳轉運站、腹地廣大的中央公園與未來台中大巨蛋預定地。

住宅方面目前仍以預售案為主，主流產品是二房的小坪數電梯大樓，含車位總價約2,000萬至3,000萬元，受到年輕首購族喜愛；亦有主打面朝中央公園景觀的大坪數產品，總價約在4,000萬至7,500萬元之間，吸引重視景觀與品質的自住族群，由於水湳經貿園區各項建設規劃不斷，未來發展也備受各界看好。

七期重劃區幾乎可說是台中豪宅區的代名詞。由安藤忠雄設計的兒童圖書館「童書之森」更位於心臟地帶秋紅谷旁，完工後將替區域注入更多自然與文化的元素。

區域內有台中市政府、市議會、國家歌劇院與四大百貨商場，及多個外商科技業總部，加上捷運藍線完工後將與綠線在市政府站交會，具備完善機能。

此區住宅特色是大坪數、高總價，新推預售案單價屢創新高，最高成交價已到143.8萬元，中古屋則視屋齡、建商品牌等條件而有所不一，平均單價約在40萬至65萬之間，主要買方來自中部五縣市企業主與高資產族群，隨著交通與各項建設持續發酵，七期仍是台中最核心區域之一。

西區草悟道由隈研吾設計的「勤美術館」已於2024年底開幕，與周邊國立美術館、國立科學博物館，串聯成完整的文化生活圈，西區機能成熟，草悟道上更有勤美誠品百貨、勤美洲際酒店及周邊各類型的商家，是台中市人潮最聚集的區域之一。

住宅則以中古屋為主，吸引重視生活品質的族群，在地居民也因區域認同度高鮮少移出，一旦有物件釋出都相當搶手。

西區因開發早，僅有零星新建案，主要以中古屋為主，屋齡30年以內的中古電梯公寓，平均單價約落在28萬至40萬元，總價帶在2,000萬至4,000萬元之間。西區住宅產品多元，亦有華廈、公寓、套房等等，居住氣息良好。

王聖憲總結，這些由國際建築大師打造的世界級文化場館，將為台中市提升城市美學，並提供市民更多的文化資源，也有領頭羊作用，吸引更多國際目光，有望為台中創造更多成長動能。而水湳經貿園區、七期重劃區與西區也各自展現其優勢，不但展現台中市的多元成長核心，也將持續推動都市發展。

台中市世界級文化地標開幕規劃一覽。資料來源：信義房屋
台中市世界級文化地標開幕規劃一覽。資料來源：信義房屋
由安藤忠雄設計的「童書之森」，位於七期心臟地帶秋紅谷旁，已於5月開工。記者宋健生／攝影
由安藤忠雄設計的「童書之森」，位於七期心臟地帶秋紅谷旁，已於5月開工。記者宋健生／攝影

美術館 重劃區

相關新聞

餐飲業七成飽受缺工之苦…平均月薪34830元 近9成月薪不到4萬元

根據主計總處的統計顯示，今年1至6月經常性薪資低於整體平均的行業，最低的為住宿餐飲業，僅35,001元；第二低是其他服務...

新北便宜3房捷運宅哪裡找？這五站總價最親民

便宜3房捷運宅哪裡找？永慶房產集團統計近一年台北捷運各站3房以上成交資料，平均總價最低的前五大捷運宅，淡水站近一年周邊3...

台中市世界級文化地標五年要開四間 三大區域版圖成形

素有文化之都美譽的台中市，將在五年內迎來四座世界級文化地標！普立茲建築大師Frank Gehry將操刀位於水湳經貿園區的...

SCFI運價指數連11跌 四大主要航線全下跌

運價指數續跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於22日出爐，指數下跌44.83點至1,415.36點，周跌幅3...

賣地女王再出手？台中市府再標售173筆土地 房仲曝：買氣恐冷！

台中市地政局將於9月9日標售水湳機場原址區段徵收區等共173筆土地，遭民進黨市議員痛批是「賣地女王」再出手，卸任前出清土...

星宇航空每周兩班直飛「東亞馬爾地夫」宮古島 航程僅約1.5小時

星宇航空（2646）22日正式首航日本宮古島，成為首家直飛下地島機場的台灣航空公司。此期間限定航班自即日起至10月24日...

