SCFI運價指數連11跌 四大主要航線全下跌

運價指數續跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於22日出爐，指數下跌44.83點至1,415.36點，周跌幅3.07%；四大主要航線都下跌，出現連11跌。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,644美元，較前一期下跌115美元，跌幅達6.53%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,613美元，較前一期下跌106美元，跌幅3.89%。

貨攬業者認為，船公司無意削價競爭，運價仍處谷底整理中，貨量不足運價低檔盤旋，隨著日前提前拉貨的終端庫存逐漸消化，還是認為9月會看到新一波因應歐美年底節慶的小拉貨潮。

此外，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,668美元，較前一期下跌152美元，周跌幅8.35%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,225美元，較前一期下跌54美元，周跌幅2.36%。

至於近洋線部分，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌8美元，跌幅1.97%；遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周上漲1美元，遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周下跌1美元，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲1美元。