中華汽車攜手86家台灣供應商 電動商用車ET 35正式下線

中華（2204）汽車22日於新竹廠舉辦3.5噸電動商用車ET35下線記者會，宣告國內首輛依循經濟部「智慧電動車十加一系統架構」開發完成的車型正式進入量產階段。

經濟部產業發展署、工業技術研究院、車輛研究測試中心(ARTC)等機構代表，以及鴻海、士林電機、中華台亞、全興創新、富智捷、儒億多家協力廠商皆到場共襄盛舉，共同見證台灣電動商用車產業邁出的重要一步。

中華汽車總經理曾鑫城表示，ET35國產化率超過九成，全車在地供應商家數達86家，在經濟部支持下，中華汽車發揮自主研發設計能力，串連上下游廠商打造電車國家隊，為催生首台電動商用車，齊心打造從底盤、動力系統到電池芯與模組等關鍵零組件，展現台灣在電動商用車自主整合與產業升級上的堅強實力。

ET35依循「智慧電動車十加一系統架構」，採用全新開發的「電動商用車專用平台」，以模組化思維設計，靈活因應市場需求，可延伸打造物流廂車、資源回收車、行動餐車、行動零售車等多元應用。整車搭載國產電池組及一體式電驅後軸系統，並配備多項國產關鍵零件，更創下國內中型商用貨車首度搭載國產ADAS LEVEL 2先進駕駛輔助系統的紀錄，滿足企業在安全性、智慧化及低碳運輸上的全方位需求。

ET35歷經五年開發測試後，2025年正式投產，過程中不僅強化中華汽車的自主技術，更推動供應鏈加速轉型。電池系統由鴻海提供，模組於高雄和發廠量產，實現從無到有的自主開發製造。穩居台灣二輪車「電裝品」市占率八成的士林電機，運用自有技術與經驗，為ET35打造電動商用車專用的「二合一馬達控制器」，成功跨足電四輪領域。至於「一體式電驅後軸」則由中華台亞承接美國DANA公司技術，成為台灣唯一具備開發製造能力的供應商，協助ET35整合動力與電動馬達系統，有效提升車輛續航里程。

因應智慧車輛發展趨勢，ET35採用與國際電動車大廠同步的集中式電子電氣架構（EEA），並搭載中華汽車自主研發的「整合式域控制器（eDCU）」，整合車輛控制單元（VCU）、電池管理單元（BMS）、低速警示音系統（AVAS）與物聯網系統（IoT）等功能，提升整合效率與功能彈性。車輛全面實現電子化控制，包括電子油門、電子煞車、電子轉向，不僅提升操控靈敏度與能源效率，也展現台灣在智慧車電子控制領域的關鍵實力。