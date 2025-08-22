賣地女王再出手？台中市府再標售173筆土地 房仲曝：買氣恐冷！

台中市地政局將於9月9日標售水湳機場原址區段徵收區等共173筆土地，遭民進黨市議員痛批是「賣地女王」再出手，卸任前出清土地，讓市府痛苦指數破表。房仲觀察，現今房市冷，加上18個月限期開工令，估計觀望風濃厚，買氣恐冷。

台中市地政局今年2月首波售地，標售總底價747億多元創新高，但買氣超冷，133筆土地，標脫率僅18.1%創新低；5月第二波水湳17筆土地，標脫率只17.6%，再創下歷史新低。

地政局說明，此次釋出「台中市水湳機場原址區段徵收區」17筆配餘地、「台中市第13期大慶市地重劃區」20筆抵費地，以及「台中市第14期美和庄市地重劃區」136筆抵費地標售，可望透過土地標售促進土地活化使用，帶動地區繁榮發展。

地政局說明，水湳機場原址區段徵收區，其中水湳經貿園區擁有中央公園貫穿南北，國際會展中心等重大建設即將落成；13期重劃區擁有捷運綠線及台鐵，且鄰近台中高鐵站；14期重劃區有台中巨蛋，加上完工在即的大型百貨商場，與台中洲際棒球場串連一氣，型塑閒適樂活的嶄新市容。

民進黨市議員陳淑華痛批，盧秀燕任內賣地逾千億，即使標脫率屢創新低還堅定賣地，擺明就是卸任前清空土地，完全不顧及台中都市發展長遠規畫，且因此墊高地價，致房價飆升，讓市民痛苦指數上升。

民進黨市議員張芬郁認為，市府已在今年2月、6月標售土地，這次又要標售173筆，她質疑台中財源無虞，盧秀燕卻執意賣地，坐實「賣地女王」稱號。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，本次台中市標售土地，許多都是前兩次標售未標脫的標的，其中13期、14期的標多半狹長零碎；釋出的水湳經貿園區土地以創延段、生態段等低容積率土地為大宗，開發效益相對低。