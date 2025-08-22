中裕看好明年營收 愛滋病新藥拓展台灣、中東市場

中裕執行長張金明今天表示，旗下愛滋病新藥Trogarzo和CDMO業務的營收穩定；其中Trogarzo除了美國市場銷售外，將與合作夥伴拓展其他市場，包括台灣、澳門、越南和中東等；CDMO今年有台灣客戶，明年也將加入美國，他認為，明年營收表現有望比今年好。

張金明出席媒體交流會時表示，旗下Trogarzo和CDMO（委託開發暨製造服務）為穩定營收，未來將搭配新藥的授權權利金和上市收入，營收將逐步升溫。

Trogarzo方面，目前主要在美國銷售，過去和國際策略夥伴合作產品生產製造，並在美國建立完整倉儲與通路，未來2年計畫出貨量大多數已運至美國倉儲，以確保Trogarzo商業供應的長期穩定性。

他說，若美國對藥品課徵關稅或藥品稅，且無任何豁免條款，中裕預估Trogarzo的美國銷售在未來2年，不會受到關稅或藥品稅課徵影響。

張金明表示，為因應各項不確定因素，將與合作夥伴擴展覆蓋範圍至美國以外地區，包括明年可能在台灣上市，目前台灣合作夥伴友華正協助申請藥證；而澳門也預計今年底或明年上市，其他還有中東市場準備送件，有望明年下半年上市，越南也會有新夥伴。

CDMO方面，張金明說，產品在客戶端仍處於臨床試驗階段，非屬已商品化的製成品，非為關稅或藥品稅課徵範圍，同樣不會對營運造成影響；今年CDMO業務有台灣客戶，明年則會加入美國客戶。

此外，他認為，中裕未來較具爆發力的產品，為拓展長效愛滋病新藥TMB-365為基礎的抗體藥物複合體（ADC）平台，將延伸至精準愛滋病治療與自體免疫疾病領域。