快訊

屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 狀元張育豪合約總值740萬

快閃來台！黃仁勳赴台積電演講 特地準備「1禮物」為張忠謀慶生

中華3.5噸電動商用車新竹廠量產 未來鎖定東南亞市場

中央社／ 新竹22日電

裕隆集團關係企業中華車下午在新竹廠舉辦3.5噸電動商用車ET35下線記者會，宣告相關車型進入量產階段。中華車指出，除了台灣以外，未來鎖定東南亞市場。

中華車總經理曾鑫城致詞表示，ET35國產化比重超過9成，全車在地供應商家數86家，中華車發揮自主研發設計能力，串連上下游廠商打造電車國家隊，催生首台電動商用車，從底盤、動力系統到電池芯與模組等關鍵零組件，都是在地化生產。

中華車表示，ET35未來將在新竹廠生產，為了組裝純電商用車，新竹廠在商用車線建置電動車專屬三電系統組裝站，搭配後裝混線生產，可視量產彈性調整商用車產線，此外導入AI視覺檢測，在塗裝及前後軸組裝線增測檢測站，透過智慧化檢測流程，強化品質控管與製程穩定性。

中華車說明，ET35遵循經濟部「智慧電動車十加一系統架構」，採用全新開發的電動商用車專用平台，以模組化思維設計，可延伸打造物流廂車、資源回收車、行動餐車、行動零售車等多元應用，整車搭載國產電池組及一體式電驅後軸系統，並搭配多項國產關鍵零件，創國內中型商用車首度搭載國產ADAS Level2先進駕駛輔助系統。

產業人士指出，中華3.5噸電動商用車採用鴻海旗下富智捷（MobileDrive）自主設計的ADAS系統，士林電機提供二合一馬達和馬達控制器；電池系統也由鴻海提供，電池模組在高雄和發廠量產，一體式電驅後軸由中華台亞承接美國DANA公司技術，協助ET35整合動力與電動馬達系統。

中華車說明，ET35採用集中式電子電氣架構（EEA），並搭載中華車自主研發的整合式域控制器（eDCU），整合車輛控制單元（VCU）、電池管理單元（BMS）、低速警示音系統（AVAS）與物聯網系統等功能。

中華車 電池模組

延伸閱讀

黃仁勳赴台積電演講分享經營哲學 為張忠謀慶生並和魏哲家餐敘

TPBL／霍立飛弟弟提傑加盟攻城獅 曾被新竹主場凝聚力震撼

黃仁勳赴台積電演講 將為張忠謀慶生、與魏哲家餐敘

借廁所遭拒砸店傷人 新竹惡煞二度鬧場今早遭拘提10萬交保

相關新聞

餐飲業七成飽受缺工之苦…平均月薪34830元 近9成月薪不到4萬元

根據主計總處的統計顯示，今年1至6月經常性薪資低於整體平均的行業，最低的為住宿餐飲業，僅35,001元；第二低是其他服務...

新北便宜3房捷運宅哪裡找？這五站總價最親民

便宜3房捷運宅哪裡找？永慶房產集團統計近一年台北捷運各站3房以上成交資料，平均總價最低的前五大捷運宅，淡水站近一年周邊3...

星宇航空每周兩班直飛「東亞馬爾地夫」宮古島 航程僅約1.5小時

星宇航空（2646）22日正式首航日本宮古島，成為首家直飛下地島機場的台灣航空公司。此期間限定航班自即日起至10月24日...

新北首件跨街廓都更核定 土城工業區轉型升級

新北市推動「都更三箭」政策再傳捷報，首件跨街廓都市更新案於8月19日正式核定，基地位於捷運土城站周邊工業區，面積約1.2...

用時間換空間！兩張表揭露三房總價千萬捷運宅在哪 霸主又是它

據實價登錄近一年台北捷運各站周邊三房以上的住宅成交資料發現，大樓、公寓平均總價最低的前五大捷運宅中，近一年淡水站周邊三房...

和潤企業擴大市場佔有率 取得柬埔寨 HFC MFI 經營控制權

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）增持股權至66%，取得柬埔寨HFC MFI經營控制權，未來將進一步擴大市場佔有率，亦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。