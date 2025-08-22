中華3.5噸電動商用車新竹廠量產 未來鎖定東南亞市場

裕隆集團關係企業中華車下午在新竹廠舉辦3.5噸電動商用車ET35下線記者會，宣告相關車型進入量產階段。中華車指出，除了台灣以外，未來鎖定東南亞市場。

中華車總經理曾鑫城致詞表示，ET35國產化比重超過9成，全車在地供應商家數86家，中華車發揮自主研發設計能力，串連上下游廠商打造電車國家隊，催生首台電動商用車，從底盤、動力系統到電池芯與模組等關鍵零組件，都是在地化生產。

中華車表示，ET35未來將在新竹廠生產，為了組裝純電商用車，新竹廠在商用車線建置電動車專屬三電系統組裝站，搭配後裝混線生產，可視量產彈性調整商用車產線，此外導入AI視覺檢測，在塗裝及前後軸組裝線增測檢測站，透過智慧化檢測流程，強化品質控管與製程穩定性。

中華車說明，ET35遵循經濟部「智慧電動車十加一系統架構」，採用全新開發的電動商用車專用平台，以模組化思維設計，可延伸打造物流廂車、資源回收車、行動餐車、行動零售車等多元應用，整車搭載國產電池組及一體式電驅後軸系統，並搭配多項國產關鍵零件，創國內中型商用車首度搭載國產ADAS Level2先進駕駛輔助系統。

產業人士指出，中華3.5噸電動商用車採用鴻海旗下富智捷（MobileDrive）自主設計的ADAS系統，士林電機提供二合一馬達和馬達控制器；電池系統也由鴻海提供，電池模組在高雄和發廠量產，一體式電驅後軸由中華台亞承接美國DANA公司技術，協助ET35整合動力與電動馬達系統。

中華車說明，ET35採用集中式電子電氣架構（EEA），並搭載中華車自主研發的整合式域控制器（eDCU），整合車輛控制單元（VCU）、電池管理單元（BMS）、低速警示音系統（AVAS）與物聯網系統等功能。