星宇航空每周兩班直飛宮古島打造療癒度假新境界

星宇航空（2646）22日正式首航日本宮古島，成為首家直飛下地島機場的台灣航空公司。此期間限定航班自即日起至10月24日，每周二、五提供兩班往返服務，並由A321neo客機執飛，全艙等共配置188個座位，包含8個商務艙與180個經濟艙座位，致力為國際旅客打造高質感、細緻入微的飛行體驗。

為營造旅途出發的儀式感，星宇航空於桃園國際機場第一航廈A8登機門設置互動拍照背板，融入宮古島在地特色，如象徵守護平安的「石獅」與「宮古守護軍」等元素，打造充滿島嶼風情的打卡場景。旅客在啟程前即可沉浸於繽紛熱情的南島氣息，增添旅程期待與美好記憶。

與此同時，下地島機場亦舉行盛大的首航剪綵儀式，由宮古島市市長嘉數登、下地島機場社長鶴見弘一、星宇航空執行長翟健華、沖繩縣宮古辦事處所長川上睦子、宮古島觀光協會副會長石原雄、宮古島商工會議所會長根路銘康文齊聚一堂共同剪綵。

翟健華表示：「宮古島擁有令人讚嘆的自然景觀與人文底蘊，星宇航空非常榮幸成為第一家開通台北直飛下地島的航空公司。這條航線不僅拓展我們的航網版圖，更是深化台日觀光與文化交流的重要橋樑。」也同時指出，星宇航空將密切觀察市場反應，期望未來能延長營運季節，並拓展更多合作機會。

宮古島以純淨蔚藍的海水與細緻潔白的沙灘著稱，得天獨厚的地形使其未受河川泥沙干擾，造就清澈如鏡的海洋風貌。整座島嶼散發悠然靜謐的南國氛圍，是許多旅人嚮往放鬆身心的度假目的地。無論選擇在陽光下悠遊海邊、沉浸浸密的海底，或在質感簡約的度假村中享受靜謐時光，宮古島都能為旅人帶來一段真正屬於自己的慢步調假期。