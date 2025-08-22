星宇航空每周兩班直飛「東亞馬爾地夫」宮古島 航程僅約1.5小時

星宇航空（2646）22日正式首航日本宮古島，成為首家直飛下地島機場的台灣航空公司。此期間限定航班自即日起至10月24日，每周二、五提供兩班往返服務，並由A321neo客機執飛，全艙等共配置188個座位，包含8個商務艙與180個經濟艙座位，致力為國際旅客打造高質感、細緻入微的飛行體驗。

為營造旅途出發的儀式感，星宇航空特別於桃園國際機場第一航廈A8登機門設置互動拍照背板，融入宮古島在地特色，如象徵守護平安的「石獅」與「宮古守護軍」等元素，打造充滿島嶼風情的打卡場景。旅客在啟程前即可沉浸於繽紛熱情的南島氣息，增添旅程期待與美好記憶。

與此同時，下地島機場亦舉行盛大的首航剪綵儀式，由宮古島市長嘉數登、下地島機場社長鶴見弘一、星宇航空執行長翟健華共同剪綵。

翟健華表示，宮古島擁有令人讚嘆的自然景觀與人文底蘊，星宇航空非常榮幸成為第一家開通台北直飛下地島的航空公司。這條航線不僅拓展我們的航網版圖，更是深化台日觀光與文化交流的重要橋樑。也同時指出，星宇航空將密切觀察市場反應，期望未來能延長營運季節，並拓展更多合作機會。

宮古島以純淨蔚藍的海水與細緻潔白的沙灘著稱，得天獨厚的地形使其未受河川泥沙干擾，造就清澈如鏡的海洋風貌。整座島嶼散發悠然靜謐的南國氛圍，是許多旅人嚮往放鬆身心的度假目的地。無論選擇在陽光下悠遊海邊、沉浸浸密的海底，或在質感簡約的度假村中享受靜謐時光，宮古島都能為旅人帶來一段真正屬於自己的慢步調假期。

為歡慶宮古島新航線開航，自首航日起至10月24日止，凡搭乘台北出發班機之旅客皆可享有專屬禮遇。商務艙旅客可獲贈資生堂國際櫃「極上御藏」頂級保養六件組，體驗高效修護與奢華呵護；經濟艙旅客則可獲得「新豔陽夏」系列防曬三件禮，為夏季旅程做足萬全準備。此外，所有首航班機旅客亦可獲得資生堂回饋兌換卡，憑卡至指定櫃點體驗即可領取新台幣1,000元好禮。星宇航空另提供SNOOPY主題扇子與PVC夾鏈袋等限量紀念品，並與 DJB 全球 eSIM 合作，贈送「日本4日吃到飽 eSIM」乙張，讓旅客輕鬆分享「宮古藍」的美好回憶，享受便利無礙的數位旅行體驗。