漢來美食「金雞母」展店 林淑婷：明年營收拚增3成

漢來美食今天宣布，旗下金雞母吃到飽餐廳品牌「島語」在高雄開出第2家店，全年營收預估新台幣5億元，漢來美食董事長林淑婷表示，今、明兩年還會加速展店，預估明年營收力拚年增3成。

台灣民眾酷愛「吃到飽」餐廳，自助餐市場新品牌輩出，以「漢來海港」吃到飽餐廳打響名號的漢來美食今天宣布，旗下另一個吃到飽餐廳品牌「島語」，繼在台北南港首店屆滿兩年之際，第2家店正式於高雄漢神百貨登場。

漢來美食表示，高雄島語投入近2億元，價位與台北一樣維持在1490元至2090元，全年營收預估5億元，由於訂位暢旺，預估單月就可損平，2年內就能將投資回本。

漢來美食西餐品牌總經理劉子銘表示，目前旗下有7間海港餐廳和2間島語，光是自助餐品牌創造的業績，就占集團每年約4成的營收。

漢來美食董事長林淑婷透露，島語即將在桃園台茂改裝開出島語第3店，台南還會展店，並預計會在明年首季插旗台中漢神洲際購物中心、明年第2季落腳台北大巨蛋。

儘管今年第2季遭逢關稅亂流，漢來美食表示，上半年營收海港逆勢成長近5%、島語成長近6%。

除了吃到飽品牌，漢來美食集團有宴會廳貢獻，以及「小金雞」的中餐品牌「漢來上海湯包」已在7月相繼開出台南誠品及台北Dream Plaza兩家分店，累積品牌分店達8家；快速發展全台布局，成為全台第2大連鎖湯包品牌，自2022至2024年累計創造逾9億元營收。

漢來美食上半年營收31.51億元，稅後淨利2.6億元，每股盈餘6.15元，上半年營收、毛利率及營益率創歷史新高；漢來美食董事長林淑婷表示，受惠各「金雞」展店效益明年營收預估拚增3成。