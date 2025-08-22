BOXFUL 電商報告：台灣電商產業進入物流戰 消費者要快還要運費便宜

BOXFUL電商物流發布《2025台灣電商物流白皮書》，深入分析消費者行為、購買通路偏好與電商物流趨勢。調查顯示，AI與社群快速發展、海外電商積極進入台灣，全通路模式成為主流的背景下，台灣電商市場進入「極速物流」、「運費」與「品牌信任」主導的全新競爭階段，品牌賣家能否整合多元導流及銷售通路優化全通路體驗成致勝關鍵。

調查提出三大發現，首先隨著蝦皮店到店的積極拓點及「隔日到貨」服務的推出，超商取貨市場7-11雖穩居龍頭，但蝦皮店到店已經超越全家便利商店，成為消費者第二大超取通路，隔日到貨服務更搶下近四分之一的超取市占。宅配服務的需求也逆勢上揚，從2024年的40.9% 增長至44.7%，反映消費者對於送貨到府便利性的需求日益提升。蝦皮，其強勁表現甚至超越了傳統的快速到貨服務，顯示出蝦皮在物流速度競爭中的巨大影響力。

第二發現是消費者對到貨速度快及低運費是認為基本門檻。在一般網購情境下，高達43.5%的消費者期待商品能在「2天內到貨」，隔日到貨已是普遍預期。若標榜快速到貨，超過六成的消費者則認為應在「24小時內」送達，甚至有20.8%的人期待「12小時內」到貨，超過九成的消費者認同快速到貨能提升購買意願。不過，運費有無補助也比折扣更重要，以61.6%成為消費者最在意因素，不僅期望送得快、也希望送得便宜。

第三發現則是電商平台的通路版圖正經歷一場激烈的「殊死戰」，品牌官網展現韌性。蝦皮以79.2%的占比穩居電商霸主地位，領先第二名的momo將近20個百分點；B2C 市場的排名變動更為顯著，momo以60.4%穩坐冠軍，PChome維持亞軍，但市占從44.8%驟降至33.4%，酷澎市占增長至27.2%，在整體零售電商通路中，成為少數占比成長的平台，顯示其市場策略已見成效。消費者在選擇網購平台時，最關鍵的考量因素依序為銷售商品價格、運費高低與平台優惠折扣，

BOXFUL 台灣區總經理陳冠宇建議，目前業者進入「物流決戰」，供應商要兼顧個平台複雜的出貨效率要求，並提供相對具競爭力的運費價格，也要系統能即時掌握庫存狀況，可考慮類似BOXFUL等第三方電商倉儲夥伴的協助，能串接蝦皮、品牌官網及多個開店平台，一站同步所有訂單庫存，協助品牌電商能應付各種不同的出貨需求。