新北首件跨街廓都更核定 土城工業區轉型升級

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市推動「都更三箭」政策再傳捷報，首件跨街廓都市更新案於8月19日正式核定，基地位於捷運土城站周邊工業區。圖／新北市都更處提供
新北市推動「都更三箭」政策再傳捷報，首件跨街廓都市更新案於8月19日正式核定，基地位於捷運土城站周邊工業區，面積約1.2公頃，更新後將興建地上16層、地下3層的作業廠房，預計117年底完工。市府表示，本案不僅有助傳統產業升級轉型，也將帶動就業機會，並兼顧公共設施供給，成為工業區更新的指標案例。

新北市都更處指出，此案結合「都更三箭」工具，包括TOD增額容積、主幹道沿線基準容積加給，以及跨街廓容積調派專案，讓原本巷弄內難以單獨重建的小基地，能納入幹道大基地一併開發。更新後除釋出約125坪綠地供居民休憩，還捐贈約689坪空間設置「身心障礙者社區式日間照顧設施」，提供多元在地服務模式，提升身心障礙者的生活品質。

由於基地鄰近捷運土城站，規畫中也將提供約1500坪開放空間作為鄰里友善場域，並於金城路側保留公車站設置空間，另於基地內捐贈一處YouBike租賃站，強化大眾運輸整合，提升交通便利性。

市府自108年推動「都更三箭」以來，提供危老重建、一般都更、防災都更、簡易都更及整建維護等多元途徑，都更處表示，截至今年8月累計核准已達1346案。其中跨街廓容積調派專案申請期限，已展延至115年12月24日，市府呼籲更多零碎基地能把握機會，加入整合行列，加速改善居住與產業環境。

新北市推動「都更三箭」政策再傳捷報，首件跨街廓都市更新案於8月19日正式核定，基地位於捷運土城站周邊工業區。圖／新北市都更處提供
都更 土城 都市更新

