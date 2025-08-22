用時間換空間！兩張表揭露三房總價千萬捷運宅在哪 霸主又是它

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄近一年台北捷運各站周邊三房以上的住宅成交資料發現，大樓、公寓平均總價最低的前五大捷運宅中，近一年淡水站周邊三房以上大樓、公寓住宅的平均成交總價分別為1,288萬元與637萬元，為捷運站點中、成屋總價最親民的捷運站。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，淡水站房價相對親民，主要受距離市中心遠、通勤時間較長，使得房價相對親民。

陳金萍分析，近年來隨著交通建設持續推進，改善淡水區交通不便的缺點，再加上建築成本不斷上漲，帶動新大樓產品房價不斷推高，也可觀察到大樓和公寓類型產品價格落差大的現象。

環狀線的幸福站與中和新蘆線的三重國小站、新莊站周邊公寓產品也僅剛突破千萬門檻，對預算有限的自住買方來說仍具備高性價比。

陳金萍表示，榜上的捷運站多座落在新莊區，幸福站位於新莊東側，鄰近新莊副都心與頭前重劃區，交通十分方便，轉搭桃園機場捷運、中和新蘆線只需要一站，生活機能優秀，可謂是兼具通勤效率與生活便利，而站點周邊近一年房公寓平均總價約1,044萬元，房價相對實惠。

而新莊站作為中和新蘆線的轉乘樞紐，交通路網完善，且鄰近中平商圈、文教設施與行政機關，生活機能豐富。

而三重國小站則距離台北市中心相當近，從該站搭乘一站即進入北市，最快12分鐘可到達台北車站，區域生活機能成熟，學區、公園與商圈皆近，近一年三房公寓平均總價約1,047萬元，相對於北市來說十分實惠。

北捷沿線仍有不少總價相對親民的住宅選項，同時也會因大樓、公寓產品不同而產生價格落差，購屋族可依照自身通勤需求與生活機能偏好，評估各站點產品特性，選擇最適合的捷運宅落腳。

