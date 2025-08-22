和潤企業擴大市場佔有率 取得柬埔寨 HFC MFI 經營控制權

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）增持股權至66%，取得柬埔寨HFC MFI經營控制權，未來將進一步擴大市場佔有率，亦持續評估其他南向新據點的發展機會。

和潤企業核心車貸業務仍穩定成長，加上子公司營收普遍提升，未來和潤將持續深化核心車貸業務，並聚焦企業金融與消費金融雙動能發展。

和潤針對近期南部受風災豪雨影響表示，旗下和潤電能之太陽能案場多以屋頂型為主，離岸靠海的案場很少，且日常維運良好，故受損程度極小。今年上半年隨著掛表案場數持續增加，電費收入大幅成長，未來將持續爭取案場收購機會，鞏固長期且穩定的收益來源。

除深耕台灣市場外，和潤企業也積極推動海外布局。自2023年底入股「HFC Cambodia和潤金融（柬埔寨）」(簡稱HFC MFI)以來，在專業運營之下，於去年已升格MFI微型金融機構，今年業務更見顯著成長。和潤看好柬埔寨經濟發展潛力，並經董事會決議通過增持股權至66%，取得HFC MFI經營控制權，未來將進一步擴大市場佔有率，亦持續評估其他南向新據點的發展機會，加速推進國際化版圖。

和潤企業已連續21年穩坐汽車分期No.1寶座，憑藉核心汽車分期業務的穩健基礎，結合資產品質提升、再生能源推動及海外市場拓展，將持續創造長期價值，穩步邁向永續成長！