宜蘭房市大洗牌 電梯大廈首度超車透天厝成市場主流

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中信房屋研展室彙整聯徵中心資料顯示，2015年透天厝仍以50.9%交易占比穩居市場主流，電梯大廈僅占17.7%；至2024年，電梯大廈交易占比已增加至 43.5%，首度超越透天厝的 38.6%，成為宜蘭房市新寵。中信房屋提供
中信房屋研展室彙整聯徵中心資料顯示，2015年透天厝仍以50.9%交易占比穩居市場主流，電梯大廈僅占17.7%；至2024年，電梯大廈交易占比已增加至43.5%，首度超越透天厝的38.6%，成為宜蘭房市新寵。

從價格走勢來看，過去十年間，宜蘭透天厝平均鑑估總價由893.3萬元漲至1191.6萬元，漲幅33.4%；電梯大樓則由579.6萬元攀升至769.2萬元，漲幅32.7%，漲勢同樣驚人。

對此，中信房屋宜蘭礁溪加盟店店長張兆宏指出，此一變化主要受三大因素影響，首先，宜蘭的土地取得價格持續上揚，建商為了兼顧開發成本與經濟效益，逐漸將推案重心從透天型產品，轉向坪效更高的電梯大樓。

其次是家庭結構的轉變，現在的年輕世代的居住模式以小家庭為主，比起對居住面積的需求，他們更重視便捷的生活機能、完善的社區管理與公共設施。

再者，張兆宏說，總價仍是關鍵，透天厝因其土地與建造成本，總價門檻普遍較高，讓不少潛在買家望之卻步，相較之下，電梯大樓的總價帶更能符合首購族與小資族的負擔能力。

張兆宏表示，宜蘭房市的剛性需求相對穩定，除了在地自住買盤外，也吸引不少來自台北的購屋客群。其中，礁溪更是外地買方最為青睞的熱區之一。

張兆宏分析，自國道五號完成後，礁溪經北宜公路或鐵路宜蘭線前往台北車站僅約40公里，聯外交通便利，加上區內擁有豐富的天然溫泉資源，自然成為雙北客群購置度假宅的首選。去年9月，礁溪還出現每坪60萬元的高價，寫下宜蘭房價新紀錄，顯見市場對礁溪房市頗有信心。

對於宜蘭房市前景，中信房屋研展室副理莊思敏指出，宜蘭房價基期相對低，目前區域每坪成交單價多落在2～3字頭，相較雙北地區仍有明顯的價格優勢。再加上宜蘭地理位置緊鄰台北，又有宜蘭高鐵站、宜蘭科學園區等利多題材為區域房市增加想像空間，未來可望吸引更多大台北首購族，以及有退休或度假置產需求的民眾進場，區域房市交易量能仍有穩健成長的空間。

莊思敏表示，雖然近期國內房市有感降溫，但對於有剛性需求的購屋民眾來說，現在反而是相對有利的進場時機，許多屋主因應市場變化，願意下修開價，讓利換成交，因此現階段的購屋民眾只要多看、多比較、大膽出價，都有機會以合理的價格購得心儀物件。

