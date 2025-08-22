明年度國防預算創史高 軍工供應鏈無人機、無人機反製系統及無人船等產業受惠

行政院21日通過「115年度中央政府總預算案」明年度國防預算寫下史上新高推估總計9,495億元，以廣義國防支出來評估，納入反恐、海巡、退撫等經費，推估總規模有望超過8,000億元，國內的軍工相關供應鏈包括無人機、無人船產業業績跟著受惠，國內的軍工概念股漢翔（2634）、台船（2208）等長期業績受惠。

漢翔董事長胡開宏分析，從這次的烏俄戰爭及以巴衝突，都可以看到無人機發揮超出想像作用，導致無人機與無人機反制技術成為兵家必爭之地，特別在軍事與敏感基礎設施防護領域，無人機所帶來的威脅已被全球安全單位列為優先處理課題。

法人圈分析，烏俄戰爭中可以看到無人機的戰術運用越來越成熟，軍工相關的產業受到全球高度關注行政院即將拍板明年度中央政府總預算案，國防預算若加入軍購特別條例草案，需求範圍非常廣泛，進一步推動國內相關產業的產值，可達成賴清德總統GDP的3%承諾，航太、軍艦族群及無人機產業相關的需求全面攀升。

市場上傳出未來國防部軍購局兩年將採購近5萬架軍用商規無人機，總商機上看500億元，隨著這個標案即將釋出，漢翔去年領軍產業界一起合作成立的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA)也會攜手瞄準商機，聯盟成員目前包括漢翔、雷虎（8033）、中光電（5371）、長榮航太（2645）、經緯航太（8495）等業者。

軍工產業除了無人機之外，長期還有無人艇商機，由台船領軍自主研發，搭載遠端遙導控技術，已經在日前發表；尤其，台灣是四面環海，長期看好無人船和無人艦艇的需求發展。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」已經產業界能夠迅速凝聚，漢翔技術領先被夥伴推舉擔任聯盟主席，另外還有神耀科技、亞洲航空（2630）、雷虎科技、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太、佳世達（2352）集團等七家協同主席，合作模式是以技術不斷升級創更大商機為主，所以各業界都積極合作一起攜手搶攻全球無人機相關產業大餅。

台船表示，已經研發出全新的無人船，這艘船無需船長、任務直達，如果遇到各種通訊干擾只要沒有損傷還能自行返回出發地；這不只是科技突破，更是國家防禦自主化的重要里程碑，而且這個部分，只要未來政府有標案出來，台船已經有成品，已經準備好可以隨時搶標並且量化生產。