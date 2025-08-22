快訊

餐飲業七成飽受缺工之苦…平均月薪34830元 近9成月薪不到4萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
餐飲業七成飽受缺工壓力，平均月薪34830元，近9成月薪不到4萬元。圖／本報資料照片
餐飲業七成飽受缺工壓力，平均月薪34830元，近9成月薪不到4萬元。圖／本報資料照片

根據主計總處的統計顯示，今年1至6月經常性薪資低於整體平均的行業，最低的為住宿餐飲業，僅35,001元；第二低是其他服務業（含美容美髮、用品維修等）36,573元。根據1111人力銀行調查顯示，餐飲服務業正職人員平均月薪34,830元，計時/工讀平均時薪196.3元。但值得注意的是，月薪超過4萬元的占比僅1成，但月薪低於3萬元的卻超過1成4，可見低薪問題在餐飲業中相當嚴峻。

1111人力銀行調查顯示，近七成(68.3%)餐飲業者坦言正承受缺工壓力，其中不少企業即使持續開出職缺，仍難找到合適人選。業者認為，目前產業缺工的原因在於：年輕人就業意向改變、少子化、工時太長、假日輪班/排班、薪資不具競爭力以及體力負荷大/搬重物/久站。

調查指出，同樣是餐飲業，超過7成(73.7%)業者認為，大型餐飲集團比較容易徵到合適的人才，主要原因為品牌光環吸引人(80.8%)、集團資金雄厚(41.7%)、員工福利有保障(27.6%)及有完整的員工訓練(21.5%)。

調查也顯示，51.4%的業者目前正開缺徵才，只有14.5%的業者表示人力已經補齊。徵才主因還是以填補流失人力(75.3%)最多，其次則是例行性徵才(29.6%)、提前儲備人才(16.4%)以及擴點/展店(11.5%)。徵才職缺以正職為主，占了近9成(89.5%)、計時/工讀也有超過6成(60.8%)。至於哪些職務求才若渴？餐飲內外場需求最大，餐廳外場部分占66%、餐廳內場也有63%的人力需求。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，餐飲服務業缺工問題嚴峻，主因來自於「薪資競爭力及工時彈性不足」，導致人員流動率高，再加上工作內容多涉及久站、搬運、和假日輪班，在薪資福利誘因不大的情況下，年輕人投入意願確實持續下滑。另外，餐飲業被視為入行門檻較低、進入容易的就業選項，同業人才競爭壓力相對更大，尤其近年越來越多大型餐飲品牌上市櫃，在知名度及充裕資金的雙重優勢下，徵才比起自營品牌容易許多。

樂多多集團品牌經理徐家瑜表示，許多年輕人普遍抱持多兼幾個打工就可以擁有相同正職的收入，還不用做行政工作或是和主管開會，也不用背業績壓力。因此為吸引想要從事餐飲工作的人，樂多多集團一直有新品牌開出和國外展店計畫，目前鎖定日本、香港、新加坡甚至北美；在制度福利方面盡量提升，例如員工到職滿一年就享有海外旅遊機會，補助三分之二以上，預計會辦海外徵才說明會，希望吸引優秀新血，經過公司培訓後，可以送到海外打國際盃。

徵才 餐飲業

