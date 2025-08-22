山富攻略10月黃金月出遊商機 推出高雄港歌詩達莎倫娜號

山富瞄準10月黃金月出遊商機，推出高雄港歌詩達郵輪莎倫娜號，看好連假商機出遊需求推出三次歌詩達郵輪莎倫娜號包船航次，分別為10月9日、13日及17日出發行程；這次山富考量到旅客出遊品質，主打「保證不賣滿」，讓旅客在用餐、休閒空間都能更優閒。

山富董事長陳國森表示，山富旅遊這次還非常貼心，推出「保證不賣滿」提供旅客更舒服的出遊行程，平均每航次只接待2570人，保留公共設施更寬鬆的使用空間，餐廳的人數流量更優閒，讓旅客更滿意，吃喝玩樂一價全包，10月連休出遊首選，成為最佳舒適氣候、搭郵輪暢遊日本沖繩5日。

今年國人都很開心，2025年5月9日三讀通過，自2025年開始休假期間增加，其中，其中10月除了原來的中秋節外，還新增教師節9月28日、光復節10月25日，考量到郵輪費用漲幅最小，山富直接包船從高雄港出發的歌詩達莎倫娜號，讓南台灣的鄉親不用到台北搭郵輪出遊，就能搭乘郵輪出遊，就算是北部的旅客也可以規劃到高雄遊玩後再上船的行程。

過疫情海嘯後，觀光市場需求持續在改變當中，台灣藏富於民，有錢有閒的人不少，過去捨不得消費，經過疫情，許多人更願意出國旅遊消費，今年第1季團費年增約2成，願意出國的旅客數量再創解封後的新高峰；今年4月4日清明節連假，更是長、短天期的行程都賣的很好，對於今年旅遊市場展望相當很有信心。