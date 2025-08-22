中鼎集團投入千萬 助受災鄉親重建家園
台灣最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，為協助「丹娜絲颱風及七二八豪雨」受災鄉親早日恢復正常生活，投入新台幣1000萬元經費協助受災民宅修繕，以最值得信賴的工程專業協助災後重建工作。
此次風災與豪雨重創南台灣，中鼎響應行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」媒合行動，希望藉此拋磚引玉，號召更多企業加入重建行列，為災區提供堅實有力的支援和後盾。中鼎董事長楊宗興表示，中鼎成立40餘年來，始終秉持以工程專業促進國家經濟建設發展和社會繁榮進步的理念，善盡企業公民責任。目前公司投入救災的資源和人力都已經就位，期能早日協助災民修復家園，回歸穩定的生活。
