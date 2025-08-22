新北便宜3房捷運宅哪裡找？這五站總價最親民
便宜3房捷運宅哪裡找？永慶房產集團統計近一年台北捷運各站3房以上成交資料，平均總價最低的前五大捷運宅，淡水站近一年周邊3房以上大樓、公寓平均成交總價分別為1,288萬元與637萬元，為本次統計中總價最親民的捷運站。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，淡水站距離市中心較遠、通勤時間較長，使得房價相對親民。近年隨著交通建設持續推進，加上建築成本上漲，帶動新大樓產品房價不斷推高，大樓和公寓類型產品價格落差也加大。
其次為中和新蘆線的丹鳳站，近一年大樓平均總價為1,703萬元、公寓為977萬元，不管是大樓還是公寓產品，都是台北各捷運站中的第二名。
陳金萍表示，丹鳳站屬於下新莊區域，整體發展較上新莊緩慢，站點周邊設有不少工廠，環境偏向住、工混和，且物件屋齡較高，因此整體價格偏低。
不過，丹鳳站鄰近輔大商圈、中正路核心地帶及塭仔圳重劃區，區內學校、市場與商圈機能成熟，加上政府有意推動當地都市計畫轉型，房市發展潛力值得關注。
除了淡水、丹鳳站外，環狀線的幸福站與中和新蘆線的三重國小站、新莊站周邊公寓產品也僅剛突破千萬門檻，對預算有限的自住買方來說仍具備高性價比。
陳金萍表示，幸福站位於新莊東側，鄰近新莊副都心與頭前重劃區，轉搭桃園機場捷運、中和新蘆線只需要一站，生活機能優秀，可謂是兼具通勤效率與生活便利，而站點周邊近一年房公寓平均總價約1,044萬元，房價相對實惠。
新莊站為中和新蘆線的轉乘樞紐，交通路網完善，且鄰近中平商圈、文教設施與行政機關，生活機能豐富。
三重國小站則距離台北市中心相當近，從該站搭乘一站即進入北市，最快12分鐘可到達台北車站，區域生活機能成熟，學區、公園與商圈皆近，近一年3房公寓平均總價約1,047萬元，相對於北市來說十分實惠。
北捷沿線仍有不少總價相對親民的住宅選項，同時也會因大樓、公寓產品不同而產生價格落差，購屋族可依照自身通勤需求與生活機能偏好，評估各站點產品特性，選擇最適合的捷運宅落腳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言