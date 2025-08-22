水泥怪怪的！這社區找建商都更發現一事樂瘋了

位於士林劍潭，由聖得福建設投資興建的都更案「豐萃」，21日對外公開，聖得福建設執行長洪正雄表示，這件都更案共有90位住戶，從整合到地主百分之百同意，前後不到一年時間。

他表示，能夠如此快速整合，是因為他勘查屋況時，發現該社區原來是海砂屋，由於可多出30%獎勵，屋主可分更多坪數，屋主得知後，開心極了，很快就全數同意。

洪正雄表示，「豐萃」位於士林劍潭路・華齡公園旁，原本是一整排5層樓公寓，一年前鄰長找他整合都更，他到現場後，發現房子有水泥怪怪的，懷疑是海砂屋，立刻拿去化驗，結果一驗確定就是海砂屋。

由於海砂屋可另外增加30%容積獎勵，加上這批公寓每一戶土地持分都在10坪以上，聖得福計算之後提出極佳都更條件，不到一年即成功整合社區共90戶。

聖得福表示，豐萃基地達951坪，規劃174戶純住宅，主力格局為2至3房，坪數分布27至41坪，滿足小家庭、自住與換屋族群的多元需求。

個案由忠泰房屋負責行銷，忠泰房屋表示，「豐萃」距捷運劍潭站步行約650公尺，鄰近華齡公園綠廊、台北表演藝術中心、台北市立美術館與劍潭知名學區，擁有自然與藝文雙重氛圍。日常可步行即至各式展演場域。

建築美學採極簡現代風格，建築結構方面，採用經國家地震工程研究中心實體試驗、廣泛應用於高規格住宅與醫療建築的Alfa Safe®耐震系統工法，取代傳統綁紮方式，提升柱體與樓板的整體性，強化耐震韌性與施工品質。