景氣不明保守以對 餐飲業超過五成薪資漲不動

最低工資調漲議題將於9月下旬審議會登場，各界關注是否能改善低薪，卻又加重企業壓力。1111人力銀行調查顯示，近七成（68.3%）餐飲業者承受缺工壓力，即便持續開缺，仍難找到合適人選。業者認為，缺工主因包括年輕人就業意向改變、少子化、工時長、假日輪班、薪資不具競爭力及體力負荷大。

調查指出，逾七成（73.7%）業者認為大型餐飲集團較易徵才，因品牌光環（80.8%）、資金雄厚（41.7%）、福利完善（27.6%）及訓練完整（21.5%）。目前51.4%業者正開缺，僅14.5%人力補齊，主要是填補流失人力（75.3%）。需求以正職（89.5%）為主，內外場人力最缺。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，餐飲業薪資競爭力不足、工時彈性低，導致流動率高，加上假日輪班、體力負荷大，年輕人投入意願下滑。大型品牌因資金與知名度優勢，更具徵才吸引力。

樂多多集團則以海外展店與福利吸引人才，提供到職滿一年海外旅遊補助，並規劃海外徵才，培養新血打「國際盃」。

根據主計總處統計，今年1至6月住宿餐飲業經常性薪資僅35,001元，全體最低。1111人力銀行調查顯示，餐飲正職平均月薪34,830元，時薪196.3元，月薪逾4萬元者僅11.5%，低於3萬元者卻逾14%，低薪問題嚴峻。

曾仲葳表示，最低工資調漲雖能改善部分勞工待遇，但餐飲業薪資結構偏低，若再加薪恐壓縮利潤或轉嫁消費者，導致物價上漲、需求下滑，最後苦果仍落回業者。她建議政府應推動有獲利企業加薪，讓薪資高於基本工資卻低於平均的勞工擺脫薪貧困境。

1111人力銀行總經理張篆楷補充，目前資料庫中仍有逾13萬筆餐飲職缺，產業長期受低薪、長工時、高流動困擾，若再疊加最低工資調漲壓力，恐雪上加霜。唯有政府與企業合作，改善體質、強化培訓，才能擺脫惡性循環。

調查也顯示，55.2%業者下半年無調薪計畫，僅5.6%規劃調薪。業者認為，年終獎金、供餐、三節禮金及激勵獎金最能吸引求職者。為填補缺口，餐飲業調整策略，包括增加計時工讀（44%）、縮短營業時間（20%）、聘用二度就業婦女（20%）、引進自動化（14.3%）、聘用中高齡（14%）。

不過，業者也坦言，原物料上漲、人員流動、人事成本墊高、房租調漲與品牌競爭，已讓經營壓力倍增。曾仲葳提醒，缺工若與成本壓力疊加，部分業者恐縮減營運。若短期無法靠加薪解決，應從工時設計、培訓與升遷管道著手，提升留任率。