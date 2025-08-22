柯氏音技術新應用 康邁用振動感測血壓

定期量血壓是健康管理的重要方式，但對動脈硬化、糖尿病患者，電子血壓計可能因校準、姿勢、量測方法以致量測值產生偏差。康邁醫學致力開發柯氏音血壓計，挑戰醫界難題，並將與美國通路商合作，進軍國際市場。

多數人對「量血壓」的印象，來自醫師使用聽診器，配合袖套加壓肱動脈，一邊聽脈搏、一邊觀察水銀汞柱變化。這套沿用逾百年的臨床方法，源自1904至1905年日俄戰爭期間，由俄國醫師尼古拉‧柯洛科夫（Nikolai Korotkoff）所改進。隨著袖套壓力下降，利用聽診器聽取血流衝開血管所產生的聲音，成為量測血壓的依據，因此命名為「柯氏音」（KorotkoffSounds），至今仍被視為血壓測量的醫學標準。

柯氏音法遲遲無法自動化，關鍵在於缺乏既能精準對應人耳聽診、又具成本效益的電子技術，因此始終未能普及於家用。目前市售電子血壓計幾乎全採用示波法（Oscillometric Method），雖操作便利，但在部分情況下，其量測結果與柯氏音法相比仍可能存在些微差異。

血壓變化模型化 示波法存在先天盲點

「科學家的工作就是建立模型，一旦找到合適的模型，就能簡化複雜的問題。」康邁醫學科技股份有限公司執行長林昆儀表示，示波法的核心邏輯正是將血壓變化「模型化」，透過建立收縮壓、舒張壓與袖套氣壓間的脈壓振盪波對應關係，推算出血壓數值。

「只要這些對應關係是固定的，就能建模，套用在每一個人身上。」他指出，問題也正出在這裡。示波法的原始建模族群，是血管彈性良好、個體差異較小的年輕人；但隨著年齡增長，特別是進入50歲後進入腎臟病、糖尿病、動脈硬化等慢性病的高發期，血管狀況早已與年輕時大不相同，導致測量誤差增加。

林昆儀在醫療器材領域深耕20多年，他認為，若無法以柯氏音技術突破示波法的侷限，就無法真正提升血壓監測的準確性。

量振動取代聽聲音 K-sensor還原血管真實訊號

2013年，一家專門研究動脈硬化量測的日本工作室釋出一項專利技術，利用高靈敏的應變感測器捕捉血管微振動訊號，原本的技術目的是開發傳感器以偵測動脈硬化程度。

這讓林昆儀眼前一亮。他毅然決定賣掉房子買下專利，並於2018年創立康邁醫學，投入開發這項「應該存在卻始終缺席」的技術。

過去林昆儀曾嘗試以麥克風捕捉柯氏音，但人體內的聲音大多為低頻，例如胃部的沙沙聲、心臟跳動的低響。「如果心臟出問題，聲音會像馬在沙灘上奔跑，抽象又難以捕捉。」他說。柯氏音雖在人耳可聽見的範圍內，但一般麥克風難以清晰錄製。「要錄得準確，大概要用到張惠妹演唱會上那種起碼價值數十萬等級的麥克風。」

林昆儀受日本團隊啟發，改為量測振動，他買下該團隊的專利，升級為半導體應變計（semiconductorstrain gauge）作為主感測器。該技術原應用於地震預警系統，橋梁與大樓都會安裝，能偵測細微而隱藏在振動之中的不同訊號。

「一般感測器就像低倍率望遠鏡，只能看到遠山的輪廓；而半導體感測器如同高倍率望遠鏡，山上的每棵樹、樹梢的擺動都能清晰辨識。」林昆儀形容。

歷經多年研發，康邁團隊成功將這項微振動感測技術導入血壓量測，打造出創新模組「K-sensor」，名稱取自柯洛科夫醫師姓名的首字母，以向他致敬。

國發基金投資成敲門磚 康邁技術踏上國際舞台

一路走來，林昆儀感謝許多關鍵支持者。2019年，康邁獲得國發基金投資，並受到國家級加速計畫TAcc+執行長王崇智的青睞，協助推廣技術理念，更獲經濟部遴選為「2025 SelectUSA Tech」代表團成員。林昆儀說，K-sensor未曾申請過經濟部相關補助案，「照理說不會被選上，但經濟部看到康邁的潛力，帶我們去美國拓展商業合作機會。」雖然康邁仍在取得美國食品藥物管理局（FDA）以及台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）認證階段，幸運地，康邁已在「選擇美國投資高峰會」上與美國耗材通路商EXEL建立合作意向，待通過FDA認證後，將進軍國際市場。

林昆儀表示：「康邁的長遠目標，是讓每個人都能使用柯氏音技術，建立更多人體判讀模式，甚至發展出心臟衰竭等疾病的震動訊號圖譜。」如果這項技術成功落地，期望未來能擴展應用領域，探索更多生理訊號監測的可能性。