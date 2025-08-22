快訊

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

8聲槍響…高雄行刑式槍決命案 51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

館長突揭成功開大陸抖音帳號！自嘲「追蹤我會沒女友」 粉絲數曝光

竹北宏匯雙塔估2027完工 信義房屋：短期買氣未動但高鐵特區仍是焦點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋專家表示，竹北高鐵特區擁有竹北最多的公園面積，加上百貨、旅館、影城與醫療資源逐步到位，打造出不擁擠、機能成熟的生活樣貌，近三年來平均每年吸引逾萬人遷入。（圖:信義房屋提供）
信義房屋專家表示，竹北高鐵特區擁有竹北最多的公園面積，加上百貨、旅館、影城與醫療資源逐步到位，打造出不擁擠、機能成熟的生活樣貌，近三年來平均每年吸引逾萬人遷入。（圖:信義房屋提供）

新竹竹北宏匯雙塔於7月正式動工，將打造地上26層的商辦與百貨複合地標，預計2027年底完工，進一步強化高鐵特區作為「台灣矽谷門戶」的角色。信義房屋專家觀察，宏匯話題過去已推升房價，動工效應雖未再引爆漲勢，但自住買盤穩健、生活機能成熟，仍讓高鐵特區穩居竹北房市焦點。

信義房屋竹二區協理陳世光指出，宏匯雙塔自規劃起即受市場關注，消息初期便帶動房價出現一波明顯漲幅。如今受信用管制政策影響，投資客退場，自住與換屋族成為市場主力，整體交易氛圍趨於穩定。

高鐵特區之所以受到青睞，來自綠地環境與生活便利性的關係。陳世光表示，區內擁有竹北最多的公園面積，加上百貨、旅館、影城與醫療資源逐步到位，打造出不擁擠、機能成熟的生活樣貌，近三年來平均每年吸引逾萬人遷入。此次宏匯動工雖未明顯帶動帶看量，但強化了自住型買家對區域的信心與期待。

信義房屋竹北東興店經理陳世文指出，預售市場信心雖趨穩，但整體價格分布明顯。高鐵特區預售屋每坪均價已突破80萬元；成屋市場則依屋齡條件而定，每坪成交價約落在58至80萬元之間，其中室內主建物23至26坪、總價約2500萬元上下的物件，在家庭買盤中最具吸引力。

目前房市進入盤整階段，買方市場成形。陳世文觀察，買方決策週期普遍拉長，不再如過去迅速出價。他透露，若物件近期頻繁降價，或為近兩年內購入後再掛售的產品，往往代表屋主有一定賣壓，有機會談出理想價格。

陳世文分析，產品選擇上，不同客層需求日趨分歧。年輕族群偏好氣派新案，重視外觀與設備現代感，多數產品坪數偏小、總價偏高，但對於重視風格與生活便利、短期居住為主的族群而言，仍具吸引力。家庭型買家則更注重空間與舒適度，逐漸接受屋齡10至20年的物件，只要格局方正、機能完善，更貼近實際所需。

陳世文表示，買房子最終還是要回到居住品質與舒適度的本質思考。以竹北當地結婚、生育率高的家庭為例，若有長期居住打算，建議可放寬部分條件，從屋齡、建商品牌到社區型態做彈性調整。他指出，許多買家初期偏好新屋，實際看屋後往往更能接受「空間大更實用」的現實選擇。

至於宏匯是否帶動周邊區塊房價上揚，陳世光認為，效應目前仍集中在高鐵特區，對縣治二、三期與台科大重劃區等地帶動效果有限。這些區域雖具潛力，但在交通與機能成熟度上與高鐵特區仍有差距，短期內難以同步受惠。

整體而言，宏匯雙塔動工雖未再推升價格，卻為高鐵特區的發展基本面再添信心支撐。若未來政策鬆綁、招商進度明朗，有機會進一步激勵市場動能。對購屋者而言，在市場盤整階段，價格缺乏急漲動能的情況下，正是多看房、細比較的好時機，理性出手、穩健布局，有助掌握未來長期發展機會。

高鐵 房價 竹北 信義房屋

延伸閱讀

導入MCI平整度檢測系統 竹北市公所投1.6億改善路面

影／竹北車未熄火父下車購物 竊賊劫車…小學生機警跳車逃

新竹縣民注意！竹北、芎林這3天分區停水 6182戶受影響

罷團竹北機車隊掃街 林思銘竹東車隊宣傳反罷免

相關新聞

達明、和椿、新漢大佬看人形機器人風向球 林茂昌：未來一年半是關鍵

人形機器人產業前景看好，台灣供應鏈積極布局，科技大老也紛紛點出人形機器人當前挑戰，包括AI大腦發展快過硬體零件，但客戶仍...

上緯結盟陸企 攻智能機器人 拚年底產出第一台人形產品

上緯投控昨 （21）日宣布，與上海智元創新科技簽署戰略合作協議，雙方將在智能機器人領域展開全方位、深層次合作。依據協議內...

竹北宏匯雙塔估2027完工 信義房屋：短期買氣未動但高鐵特區仍是焦點

新竹竹北宏匯雙塔於7月正式動工，將打造地上26層的商辦與百貨複合地標，預計2027年底完工，進一步強化高鐵特區作為「台灣...

宜蘭房市變了！電梯宅首度超車透天厝成市場主流

中信房屋研展室彙整聯徵中心資料指出，最近幾年在科學園區、交通建設題材帶動下，宜蘭房市交易量持續增溫，熱門產品的結構也出現...

中市不動產公會 根園建設董事長謝麟兒掌舵

台中市不動產開發公會昨（21）日改選，原任理事長林正雄交棒，由根園建設董事長謝麟兒接任。謝麟兒表示，政府金融限縮造成房市...

華航揪西南 拓展北美航網

華航昨（21）日宣布與美國西南航空（Southwest Airlines）展開全新合作，打造越洋航線轉接網絡，聯程機票正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。