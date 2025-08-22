竹北宏匯雙塔估2027完工 信義房屋：短期買氣未動但高鐵特區仍是焦點

新竹竹北宏匯雙塔於7月正式動工，將打造地上26層的商辦與百貨複合地標，預計2027年底完工，進一步強化高鐵特區作為「台灣矽谷門戶」的角色。信義房屋專家觀察，宏匯話題過去已推升房價，動工效應雖未再引爆漲勢，但自住買盤穩健、生活機能成熟，仍讓高鐵特區穩居竹北房市焦點。

信義房屋竹二區協理陳世光指出，宏匯雙塔自規劃起即受市場關注，消息初期便帶動房價出現一波明顯漲幅。如今受信用管制政策影響，投資客退場，自住與換屋族成為市場主力，整體交易氛圍趨於穩定。

高鐵特區之所以受到青睞，來自綠地環境與生活便利性的關係。陳世光表示，區內擁有竹北最多的公園面積，加上百貨、旅館、影城與醫療資源逐步到位，打造出不擁擠、機能成熟的生活樣貌，近三年來平均每年吸引逾萬人遷入。此次宏匯動工雖未明顯帶動帶看量，但強化了自住型買家對區域的信心與期待。

信義房屋竹北東興店經理陳世文指出，預售市場信心雖趨穩，但整體價格分布明顯。高鐵特區預售屋每坪均價已突破80萬元；成屋市場則依屋齡條件而定，每坪成交價約落在58至80萬元之間，其中室內主建物23至26坪、總價約2500萬元上下的物件，在家庭買盤中最具吸引力。

目前房市進入盤整階段，買方市場成形。陳世文觀察，買方決策週期普遍拉長，不再如過去迅速出價。他透露，若物件近期頻繁降價，或為近兩年內購入後再掛售的產品，往往代表屋主有一定賣壓，有機會談出理想價格。

陳世文分析，產品選擇上，不同客層需求日趨分歧。年輕族群偏好氣派新案，重視外觀與設備現代感，多數產品坪數偏小、總價偏高，但對於重視風格與生活便利、短期居住為主的族群而言，仍具吸引力。家庭型買家則更注重空間與舒適度，逐漸接受屋齡10至20年的物件，只要格局方正、機能完善，更貼近實際所需。

陳世文表示，買房子最終還是要回到居住品質與舒適度的本質思考。以竹北當地結婚、生育率高的家庭為例，若有長期居住打算，建議可放寬部分條件，從屋齡、建商品牌到社區型態做彈性調整。他指出，許多買家初期偏好新屋，實際看屋後往往更能接受「空間大更實用」的現實選擇。

至於宏匯是否帶動周邊區塊房價上揚，陳世光認為，效應目前仍集中在高鐵特區，對縣治二、三期與台科大重劃區等地帶動效果有限。這些區域雖具潛力，但在交通與機能成熟度上與高鐵特區仍有差距，短期內難以同步受惠。

整體而言，宏匯雙塔動工雖未再推升價格，卻為高鐵特區的發展基本面再添信心支撐。若未來政策鬆綁、招商進度明朗，有機會進一步激勵市場動能。對購屋者而言，在市場盤整階段，價格缺乏急漲動能的情況下，正是多看房、細比較的好時機，理性出手、穩健布局，有助掌握未來長期發展機會。