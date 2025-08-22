快訊

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

8聲槍響…高雄行刑式槍決命案 51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

館長突揭成功開大陸抖音帳號！自嘲「追蹤我會沒女友」 粉絲數曝光

宜蘭房市變了！電梯宅首度超車透天厝成市場主流

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
宜蘭街景。圖／中信房屋宜蘭礁溪加盟店提供
宜蘭街景。圖／中信房屋宜蘭礁溪加盟店提供

中信房屋研展室彙整聯徵中心資料指出，最近幾年在科學園區、交通建設題材帶動下，宜蘭房市交易量持續增溫，熱門產品的結構也出現了明顯轉變。

資料顯示，2015年宜蘭仍以透天厝交易穩居市場主流，交易占比達50%，電梯大廈僅占17%；但2024年，電梯大廈交易占比已增加至43%，首度超越透天厝的38%，成為宜蘭房市新寵。

從價格走勢來看，過去十年間，宜蘭透天厝平均鑑估總價由893.3萬元漲至1191.6萬元，漲幅33.4%；電梯大樓則由579.6萬元攀升至769.2萬元，漲幅32.7%，漲勢相當。

中信房屋宜蘭礁溪加盟店店長張兆宏指出，此一變化主要受三大因素影響，首先，宜蘭的土地取得價格持續上揚，建商為了兼顧開發成本與經濟效益，逐漸將推案重心從透天型產品，轉向坪效更高的電梯大樓。

其次是家庭結構的轉變，現在的年輕世代的居住模式以小家庭為主，比起對居住面積的需求，他們更重視便捷的生活機能、完善的社區管理與公共設施。

第三，總價仍是關鍵，透天厝因其土地與建造成本，總價門檻普遍較高，讓不少潛在買家望之卻步，相較之下，電梯大樓的總價帶更能符合首購族與小資族的負擔能力。

張兆宏表示，宜蘭房市的剛性需求相對穩定，除了在地自住買盤外，也吸引不少來自台北的購屋客群。其中，礁溪更是外地買方最為青睞的熱區之一。

他表示，礁溪聯外交通便利，加上區內擁有豐富的天然溫泉資源，成為雙北客群購置度假宅的首選。去年9月，礁溪還出現每坪60萬元的高價，寫下宜蘭房價新紀錄，顯見市場對礁溪房市頗有信心。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，宜蘭房價基期相對低，目前區域房價多落在2-3字頭，加上宜蘭高鐵站、宜蘭科學園區等利多題材為區域房市增加想像空間，未來可望吸引更多大台北首購族，以及有退休或度假置產需求的民眾進場，區域房市交易量能仍有穩健成長的空間。

她表示，雖然近期全台房市降溫，但對於有剛性需求的購屋民眾來說，許多屋主因應市場變化，願意下修開價，讓利換成交，反而是進場時機，購屋民眾只要多看、多比較、大膽出價，都有機會以合理的價格購得心儀物件。

近10年宜蘭透天厝、電梯大廈申貸占比變化。資料來源／中信房屋
近10年宜蘭透天厝、電梯大廈申貸占比變化。資料來源／中信房屋

房市 宜蘭

延伸閱讀

殺人同夥有海軍中士！少年遭友虐死棄屍宜蘭 5嫌聲押、4人送少庭

獨／虐死未成年棄屍宜蘭 9名涉案凶手驚見海軍中士

肉形石搭「玉鴨」遊宜蘭 「故宮國寶出遊去」首度前進東台灣

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

相關新聞

達明、和椿、新漢大佬看人形機器人風向球 林茂昌：未來一年半是關鍵

人形機器人產業前景看好，台灣供應鏈積極布局，科技大老也紛紛點出人形機器人當前挑戰，包括AI大腦發展快過硬體零件，但客戶仍...

上緯結盟陸企 攻智能機器人 拚年底產出第一台人形產品

上緯投控昨 （21）日宣布，與上海智元創新科技簽署戰略合作協議，雙方將在智能機器人領域展開全方位、深層次合作。依據協議內...

竹北宏匯雙塔估2027完工 信義房屋：短期買氣未動但高鐵特區仍是焦點

新竹竹北宏匯雙塔於7月正式動工，將打造地上26層的商辦與百貨複合地標，預計2027年底完工，進一步強化高鐵特區作為「台灣...

宜蘭房市變了！電梯宅首度超車透天厝成市場主流

中信房屋研展室彙整聯徵中心資料指出，最近幾年在科學園區、交通建設題材帶動下，宜蘭房市交易量持續增溫，熱門產品的結構也出現...

中市不動產公會 根園建設董事長謝麟兒掌舵

台中市不動產開發公會昨（21）日改選，原任理事長林正雄交棒，由根園建設董事長謝麟兒接任。謝麟兒表示，政府金融限縮造成房市...

華航揪西南 拓展北美航網

華航昨（21）日宣布與美國西南航空（Southwest Airlines）展開全新合作，打造越洋航線轉接網絡，聯程機票正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。