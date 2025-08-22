宜蘭房市變了！電梯宅首度超車透天厝成市場主流

中信房屋研展室彙整聯徵中心資料指出，最近幾年在科學園區、交通建設題材帶動下，宜蘭房市交易量持續增溫，熱門產品的結構也出現了明顯轉變。

資料顯示，2015年宜蘭仍以透天厝交易穩居市場主流，交易占比達50%，電梯大廈僅占17%；但2024年，電梯大廈交易占比已增加至43%，首度超越透天厝的38%，成為宜蘭房市新寵。

從價格走勢來看，過去十年間，宜蘭透天厝平均鑑估總價由893.3萬元漲至1191.6萬元，漲幅33.4%；電梯大樓則由579.6萬元攀升至769.2萬元，漲幅32.7%，漲勢相當。

中信房屋宜蘭礁溪加盟店店長張兆宏指出，此一變化主要受三大因素影響，首先，宜蘭的土地取得價格持續上揚，建商為了兼顧開發成本與經濟效益，逐漸將推案重心從透天型產品，轉向坪效更高的電梯大樓。

其次是家庭結構的轉變，現在的年輕世代的居住模式以小家庭為主，比起對居住面積的需求，他們更重視便捷的生活機能、完善的社區管理與公共設施。

第三，總價仍是關鍵，透天厝因其土地與建造成本，總價門檻普遍較高，讓不少潛在買家望之卻步，相較之下，電梯大樓的總價帶更能符合首購族與小資族的負擔能力。

張兆宏表示，宜蘭房市的剛性需求相對穩定，除了在地自住買盤外，也吸引不少來自台北的購屋客群。其中，礁溪更是外地買方最為青睞的熱區之一。

他表示，礁溪聯外交通便利，加上區內擁有豐富的天然溫泉資源，成為雙北客群購置度假宅的首選。去年9月，礁溪還出現每坪60萬元的高價，寫下宜蘭房價新紀錄，顯見市場對礁溪房市頗有信心。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，宜蘭房價基期相對低，目前區域房價多落在2-3字頭，加上宜蘭高鐵站、宜蘭科學園區等利多題材為區域房市增加想像空間，未來可望吸引更多大台北首購族，以及有退休或度假置產需求的民眾進場，區域房市交易量能仍有穩健成長的空間。

她表示，雖然近期全台房市降溫，但對於有剛性需求的購屋民眾來說，許多屋主因應市場變化，願意下修開價，讓利換成交，反而是進場時機，購屋民眾只要多看、多比較、大膽出價，都有機會以合理的價格購得心儀物件。