瑞磁 ABC 無懼關稅影響 人體醫療檢測與動物檢測業務雙成長

數位生物條碼技術領導廠瑞磁ABC-KY（6598）21日公布上半年財報，營收達2.36億元，年增近三成，本期淨損為1.03億元，較去年同期減少虧損8.7%，上半年毛利率為57%，較去年同期61.9%為低，主因本期儀器銷售金額占營收比重較高，致使毛利率下降，然而儀器數量的上升亦代表未來試劑與耗材收入上升可期。

瑞磁生技指出，美國開徵對等關稅，衝擊全球經濟，由於醫藥品列入232條款，恐對國內生技業者造成衝擊，由於瑞磁具有美國生產基地，將不受關稅影響。瑞磁目標今年底前將取得性傳染病結合抗藥性基因檢測主力客戶，另闢新藍海。

瑞磁生技指出，以營運的原始幣別來看，今年上半年營收達741萬美元，年成長達29.1%，表現亮眼。人體醫療檢測(IVD)區塊貢獻402萬美元，較去年同期增長20%；動物檢測區塊貢獻339萬美元，較去年同期增長41.8%，兩大主要業務區塊雙雙成長。

面對外界關切美國課徵關稅影響，瑞磁表示，由於供貨美國市場的產品均在美國生產，將不受關稅影響。不過，受到上游原材料成本調漲影響，得向客戶漲價，瑞磁表示，已與客戶協議日後漲價調幅，以維持利潤，同時仍保有對競爭價格優勢。

展望下半年，瑞磁指出，將與美國知名分子實驗室展開合作，客戶預期導入包括「17項腸胃道適應症分子檢測」(GPP)、「7合1新冠加流感檢測」(Cov-Flu-Plus)、「20項呼吸道適應症分子檢測」(RPP)等主力產品，更預期陸續採購多部MDx3000全自動分子檢測儀器來滿足其龐大的傳染病檢測需求，將成為未來營收成長並邁入營運獲利的一大動能。

在新產品商業化方面，瑞磁的「性傳染病結合抗藥性基因檢測」(STI+AMR)已鎖定3家主力客戶進行測試，有機會在今年底前進入日常檢測階段。性傳染病結合抗藥性基因檢測是市場首見、能夠同時對性傳染病以及第一線藥物的抗藥性進行檢測的利基型產品，實驗室將可以把抗藥性結果納入檢測報告，以利醫師提供更有效的治療方案。

瑞磁指出，透過MDx3000檢測系統，提供包括腸胃道、呼吸道、性傳染病、泌尿道、真菌...等多種檢體來源的檢測，並一次提供多重目標的檢測結果，期許成為實驗室中無可取代的平台。