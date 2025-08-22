快訊

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

8聲槍響…高雄行刑式槍決命案 51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

館長突揭成功開大陸抖音帳號！自嘲「追蹤我會沒女友」 粉絲數曝光

瑞磁 ABC 無懼關稅影響 人體醫療檢測與動物檢測業務雙成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

數位生物條碼技術領導廠瑞磁ABC-KY（6598）21日公布上半年財報，營收達2.36億元，年增近三成，本期淨損為1.03億元，較去年同期減少虧損8.7%，上半年毛利率為57%，較去年同期61.9%為低，主因本期儀器銷售金額占營收比重較高，致使毛利率下降，然而儀器數量的上升亦代表未來試劑與耗材收入上升可期。

瑞磁生技指出，美國開徵對等關稅，衝擊全球經濟，由於醫藥品列入232條款，恐對國內生技業者造成衝擊，由於瑞磁具有美國生產基地，將不受關稅影響。瑞磁目標今年底前將取得性傳染病結合抗藥性基因檢測主力客戶，另闢新藍海。

瑞磁生技指出，以營運的原始幣別來看，今年上半年營收達741萬美元，年成長達29.1%，表現亮眼。人體醫療檢測(IVD)區塊貢獻402萬美元，較去年同期增長20%；動物檢測區塊貢獻339萬美元，較去年同期增長41.8%，兩大主要業務區塊雙雙成長。

面對外界關切美國課徵關稅影響，瑞磁表示，由於供貨美國市場的產品均在美國生產，將不受關稅影響。不過，受到上游原材料成本調漲影響，得向客戶漲價，瑞磁表示，已與客戶協議日後漲價調幅，以維持利潤，同時仍保有對競爭價格優勢。

展望下半年，瑞磁指出，將與美國知名分子實驗室展開合作，客戶預期導入包括「17項腸胃道適應症分子檢測」(GPP)、「7合1新冠加流感檢測」(Cov-Flu-Plus)、「20項呼吸道適應症分子檢測」(RPP)等主力產品，更預期陸續採購多部MDx3000全自動分子檢測儀器來滿足其龐大的傳染病檢測需求，將成為未來營收成長並邁入營運獲利的一大動能。

在新產品商業化方面，瑞磁的「性傳染病結合抗藥性基因檢測」(STI+AMR)已鎖定3家主力客戶進行測試，有機會在今年底前進入日常檢測階段。性傳染病結合抗藥性基因檢測是市場首見、能夠同時對性傳染病以及第一線藥物的抗藥性進行檢測的利基型產品，實驗室將可以把抗藥性結果納入檢測報告，以利醫師提供更有效的治療方案。

瑞磁指出，透過MDx3000檢測系統，提供包括腸胃道、呼吸道、性傳染病、泌尿道、真菌...等多種檢體來源的檢測，並一次提供多重目標的檢測結果，期許成為實驗室中無可取代的平台。

美國 傳染病 基因檢測

延伸閱讀

台幣連日走貶為救工具機？網戲稱：匯率伸縮自如

美歐公布貿易架構聯合聲明：藥品、半導體關稅最高15%

Fed多數官員支持不降息 通膨風險憂慮高於勞動市場惡化

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

相關新聞

達明、和椿、新漢大佬看人形機器人風向球 林茂昌：未來一年半是關鍵

人形機器人產業前景看好，台灣供應鏈積極布局，科技大老也紛紛點出人形機器人當前挑戰，包括AI大腦發展快過硬體零件，但客戶仍...

上緯結盟陸企 攻智能機器人 拚年底產出第一台人形產品

上緯投控昨 （21）日宣布，與上海智元創新科技簽署戰略合作協議，雙方將在智能機器人領域展開全方位、深層次合作。依據協議內...

竹北宏匯雙塔估2027完工 信義房屋：短期買氣未動但高鐵特區仍是焦點

新竹竹北宏匯雙塔於7月正式動工，將打造地上26層的商辦與百貨複合地標，預計2027年底完工，進一步強化高鐵特區作為「台灣...

宜蘭房市變了！電梯宅首度超車透天厝成市場主流

中信房屋研展室彙整聯徵中心資料指出，最近幾年在科學園區、交通建設題材帶動下，宜蘭房市交易量持續增溫，熱門產品的結構也出現...

中市不動產公會 根園建設董事長謝麟兒掌舵

台中市不動產開發公會昨（21）日改選，原任理事長林正雄交棒，由根園建設董事長謝麟兒接任。謝麟兒表示，政府金融限縮造成房市...

華航揪西南 拓展北美航網

華航昨（21）日宣布與美國西南航空（Southwest Airlines）展開全新合作，打造越洋航線轉接網絡，聯程機票正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。