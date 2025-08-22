達明、和椿、新漢大佬看人形機器人風向球 林茂昌：未來一年半是關鍵
人形機器人產業前景看好，台灣供應鏈積極布局，科技大老也紛紛點出人形機器人當前挑戰，包括AI大腦發展快過硬體零件，但客戶仍有試用信心不足，且必須高層決策的門檻，要進入家庭則因任務非結構化，不易導入，而新漢（8234）董事長林茂昌則分析未來一年半是人形機器人供應鏈卡位關鍵期。
新漢集團專注機器人「大小腦＋安全腦＋關節模組」套件銷售，子公司創博明年拚人形機器人控制器量產，林茂昌笑稱創博是「不做機器人的機器人公司」，他表示，2025年下半到2026年的一年半時間，對新漢是關鍵時刻，是必須把握的「Spec-in」（即客戶選擇供應商）時刻，若能被選定，雙方合作可能長達該產品時代結束，過去工業電腦可能持續數十年，但機器人產業因為競爭激烈，他預估Spec In後合作關係至少可以維持2~3年時間。
新漢的機器人關鍵模組套件已在台灣、大陸、歐洲、美國、日本、印度等地擁有重要客戶，主打與NVIDIA合作，控制器能整合各種感測器，並搭配安全控制器銷售。公司希望將「Spec-in」模式推廣到全世界，以期在人形機器人或AI機器人開始放量時同步增長。
人形機器人迷思：什麼都會？！硬體發展比大腦慢
對於人形機器人挑戰，何世池表示，協作機器人手臂現在逐漸規格化，比方客戶知道什麼應用場域，該用什麼負載（可抬起物體重量）、臂長、速度可以滿足需求，現在業界有幾個基本的規格可以選擇搭配，精度誤差也在正負0.05mm，但人形機器人目前還沒規格化。
何世池解釋，許多客戶看到人形機器人長的跟人一樣，就認為什麼都可以做，但其實不然，雖目前已有開發商會根據應用，比方國外的物流法規去設計人形機器人只能搬運25公斤或30公斤重量物件，但隨人形機器人可以移動，速度或精確度目前也還沒有業界規範。
黃識忠表示，許多人認為協作機器人手臂速度比一般傳統機器人手臂慢，但人形機器人現在動作也慢，且很難期待未來會加快，因為受限於馬達及減速機過去幾十年來發展進度緩慢，反而最大改變在機器人大腦。
黃識忠表示，這也帶來未來更嚴苛的挑戰，是如何提供一個解決方案讓客戶認為人形機器人是高CP值，值得購買的。
何世池表示，家用人形機器人是機器人產業的終極目標，但預期要機器人幫忙煮飯做家事，還要很漫長的時間，但一旦導入就會是很大的市場，非常令人興奮，而達明是IT公司，故期望以IT的優勢（AI及機器視覺）導入到機器人中，拉開與對手的差距。
機器人推廣常見2挑戰！人形機器人甫誕生期
和椿科技以代理機器人提供機器人解決方案為主，董事長程天縱指出，人形機器人現在是誕生期，此階段特點是產量很低、產能很少、良率不高，因此成本相對較貴。
相較於專用型機器人（如清潔、搬運機器人）在結構性環境或固定任務上較易推廣，人形機器人進入家庭的挑戰在於環境難以定義。例如，掃地機器人是結構性任務，但要讓機器人在家裡炒菜或照顧老人則困難許多。
在推廣機器人解決方案到傳產和服務業的「早鳥」（first time user）客戶時，他分享常面臨兩大困難：1. 客戶缺乏信心與試用需求：對產品缺乏信心，導致需要長時間的試用期，拉長了機器人銷售團隊的銷售周期，並增加庫存。2. 決策層級高：只有企業老闆會做用機器人取代人工的決定，並關心投資報酬率（ROI）和業務模式改變，基層員工會因情感因素（如怕被取代）而抗拒。
