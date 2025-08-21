防建商倒閉潮、民怨四起！接掌台中不動產公會 謝麟兒提3大建言

台中市不動產開發商業同業公會今改選理監事，由根園建設董事長謝麟兒接任理事長。謝麟兒說，面對當前房市面臨建商資金斷鏈、購屋借貸無門、解約潮等困境，他政府提出三大建言，疾呼政府應適度鬆綁政策，避免市場持續惡化，引爆中小型建商的連鎖倒閉危機、民怨四起。

台中市不動產開發公會今晚舉辦第17屆理事長交接及就職典禮，在副市長黃國榮監交下，由卸任理事長林正雄將印信交接給謝麟兒。

台中市不動產開發公會現有777家會員公司、會員代表2361人。謝麟兒宣布，將以「沉穩蓄力、創新轉機」為會務推動的主軸，面對市場紛擾，企業更要沉穩蓄力，勇於創新才能創造轉機。

謝麟兒對政府提出三大建言，首先是去年9月19日前簽約的預售屋客戶應不溯及既往，要排除在第七波信用管制內；二為延長土地取得後18個月內開工的時程限制；三為檢討「高價住宅」門檻，台中認定標準由原定4000萬元，調整至總價5000萬元以上。

謝麟兒強調，政府重拳打炒房，卻可能波及無辜，許多剛性需求、申請新青安貸款的年輕人及急需換屋的家庭，反而面臨借貸無門的窘境，導致成家夢碎。他建議，針對近期因無法核貸或市場預期改變而引發的解約潮，政府應盡速建立消費者保護機制與業者風險應變措施。

謝麟兒指出，目前國內房地產市場正面臨建商資金斷鏈與建案銷售停滯的雙重壓力，各地陸續傳出建商倒閉、購屋人借貸無門及違約等糾紛，如果政府政策持續高壓調控而遲不調整，勢必將引爆中小型建商連鎖倒閉危機、民怨四起，進一步衝擊房市根基，甚至動搖金融體系穩定。

他認為，為防範系統性風險擴散，政府應盡速檢討現行調控措施，適度鬆綁僵化政策，及時挽回市場信心，才能阻止惡性循環持續擴大。