中市不動產公會 根園建設董事長謝麟兒掌舵

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台中市不動產開發公會昨（21）日改選，原任理事長林正雄交棒，由根園建設董事長謝麟兒接任。謝麟兒表示，政府金融限縮造成房市急凍，買賣糾紛不斷，公會將站在消費者立場，提供各項協助，讓市場早日恢復正常秩序。

謝麟兒也對政府提出三大建言，首先是去年9月19日前簽約的預售屋客戶應不溯及既往，要排除在第七波信用管制內；延長土地取得後18個月內開工的時程限制；同時檢討「高價住宅」門檻，台中認定標準由原規定4,000萬元，調整至總價5,000萬元以上。

謝麟兒指出，將以「沉穩蓄力、創新轉機」為會務推動的主軸，面對市場紛擾，企業更要沉穩蓄力，勇於創新才能創造轉機。台中市不動產開發公會現有777家會員公司、會員代表2,361人。

去年9月央行祭出第七波信用管制措施以來，房地產市場陷入急凍。

根據公會統計，今年前七月全市累計推案金額2,903.7億元，與去年同期的3,334億元比較，縮減幅度達12.9%；累計推案戶數1萬2,904戶，較去年同期1萬4,241戶衰退約9%。整體市場呈現「量縮價穩」的格局。

展望台中房市，謝麟兒認為，包括中部科學園區、台中工業區及精密機械園區為台中帶來人口紅利；台中持續朝國際城市發展，不僅商辦大樓林立，還有大型百貨商場陸續進駐，都會為經濟帶來活絡的氛圍。

