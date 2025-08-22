華航揪西南 拓展北美航網

華航（2610）昨（21）日宣布與美國西南航空（Southwest Airlines）展開全新合作，打造越洋航線轉接網絡，聯程機票正式開賣，2026年1月起提供旅客銜接全美超過百座城市的嶄新服務。

華航是西南航空拓展亞洲市場的首家合作對象。由於北美商務需求日趨熱絡，華航將針對會員酬賓哩程計畫、共用班號及品牌聯名等領域強化合作，締造台美航空雙強聯手的雙贏局面。

華航總經理陳漢銘與西南航空首席執行長Bob Jordan日前達拉斯簽署擴大合作備忘錄。華航指出，北美市場布局完善，旅客可搭乘華航直飛美西五大門戶，包括洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖，以及12月3日開航的鳳凰城，銜接西南航空航班前往芝加哥、休士頓、達拉斯、華盛頓、奧蘭多、拉斯維加斯、聖地牙哥等主要城市，滿足跨太平洋商務觀光等多元需求。

陳漢銘表示，西南航空是美國旅客信賴的航空品牌，也是華航擘劃北美航網的重要合作夥伴，西南航空拓展亞洲市場，以華航為首家合作對象，象徵台美聯航策略的重要里程。航班接轉服務只是起點，將持續推動雙方會員酬賓哩程互惠計劃、共用班號等，並探索更多聯名的合作機會，創造台美航空品牌合作綜效。

Bob Jordan表示，西南航空首次與亞太主要國際航空公司展開策略結盟，西南航空長期致力以合理票價和高品質服務串連全美，華航在亞太市場有綿密航網和堅強的實力，期待雙方未來將提升更多元的合作項目。

華航看好台美兩地往返及轉機旅運需求，積極強化航網布局，規劃直飛北美七大主要城市，包含紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、鳳凰城及加拿大溫哥華，每周超過40班次往返美加地區，結合綿密便捷的區域航網，提供近500個航班服務北美往返亞洲的轉機旅客，鞏固華航北美市場，實現展翼全球的營運願景。