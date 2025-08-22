大江生醫母集團三策略擴版圖

國內外銷保健品大廠大江生醫（8436）昨（21）日表示，近日已啟動「大江生醫2.0」，持續透過客戶信任、精準智造和尖端研發等三大策略，擴大全球市場布局。董事長林詠翔表示，未來將透過至少六座輕資產製造基地，與十個跨國公司據點，建立高度靈活且具韌性的全球製造與服務體系。

林詠翔表示，大江生醫自2020年以來在北美與亞太市場營收占比持續快速成長，2020年時，中國大陸市場營收占比高達73%，但至2025年第2季已降至24%；而美國市場則從8%大幅提升至30%，亞太市場從15%提升至32%，都呈現超越大陸市場的趨勢。

此外，歐洲市場也從4%穩定成長至14%。整體來看，已成功從華人市場轉型為以美國與亞太為核心、歐洲同步推進的全球性企業，展現在研發、製造與業務能力上的國際競爭力。

林詠翔表示，面對全球匯率與地緣政經變化，將加速推動「輕資產布局」，強化美國與印度在地製造能力，同時評估歐洲投資布局，強化全球研製供應鏈整合能力，提升跨國客戶產品開發效率，加速拓展歐美與亞太高成長市場，並導入液態包、粉包等高附加價值劑型，滿足消費者健康管理需求。

大江生醫不斷以科學實證開發具差異化的新產品，多項自主開發原料已取得國際健康聲明與安全認證，包括美國NDI和GRAS、加拿大、泰國、馬來西亞及菲律賓等國家官方核可，這些原料都已被應用於在多個國家和多項產品上市。

除大江生醫之外，轉投資和康生技也表示，因應美國關稅政策，公司將啟動美國市場併購策略，將鎖定的方向是骨科、眼科等領域，尤其是能與現有產品形成互補。目前和康生技帳上現金約7億元，加上大江集團資源約50億元，有足夠資源展開積極的擴張計畫。